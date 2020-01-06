Tamer Tuna Antalyaspor'da üç ayrılığı açıkladı Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna: "Takımdan ayrılan ve kampa katılmayan üç oyuncumuz, Gelson Dala, Aly Cissokho ve Tarık Çamdal" Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay: "Şu an için Fedor Kudryashov ile anlaşmış bulunmaktayız"

Antalyaspor, Teknik Direktör Tamer Tuna ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Tuna, Gelson Dala, Aly Cissokho ve Tarık Çamdal'ın takımdan ayrıldığını ve devre arası kamp çalışmalarında yer almadıklarını açıkladı.

Antalya Stadyumu basın toplantı odasında düzenlenen imza törenine, Kulüp Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, Yönetim Kurulu Üyesi Berkay Bahar ve Genel Menajer Servet Çavuşoğlu katıldı.

Futbolun içinde kalmanın güzel bir duygu olduğuna değinen Tamer Tuna, Antalyaspor deneyimini ilk defa yaşayacağını kaydetti.



“Sezon bittiğinde hedeflediğimiz noktada olacağız”

Çok uzun tecrübelere sahip olduğunu dile getiren Tuna, “Antalyaspor olarak bulunduğumuz yerle alakalı, ilk yarı bitimiyle birlikte teknik adam değişikliği hepimizin adına üzüntü vericiydi. Ama neler yapabileceğimizi, kendi hedeflerimiz olmadan hiçbir şeyin gerçekleşmediğini düşünerek, ikinci yarıya yeni bir sayfa açmış olduk. Umarım hepimize hayırlı olur. İyi bir sezon olacak, bunu biliyorum. Sezon bittiğinde hedeflediğimiz noktada olacağız. Bunları birlikte yol aldığımız zaman göreceğiz. Burada olmaktan çok mutluyum. Takımımıza da güvenimiz tam. Umarım hepimiz adına iyi bir sezon olacaktır” ifadelerini kullandı.



“Aramızdan ayrılan 3 oyuncu var”

Takımdan ayrılan 3 oyuncu olduğunu ve bu oyuncuların kampa katılmadığını söyleyen Tuna, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gelson Dala, Aly Cissokho, Tarık Çamdal. Bu kamp sürecinde açıkçası hem yönetimle hem de kendi aramızdaki görüşmelerde bu süreci değerlendiriyoruz. Transfer döneminin bitimine kadar oynayacağımız dört karşılaşma ile bu yolu alacağız. Neler olması gerektiğini biliyoruz. Transferlerimiz olacak. Takıma katkı sağlayacak, net oyuncular olmak zorunda. Bu konuda çalışmalarımız var. Yönetimin benden önce çok ciddi çalışmaları var. Oyuncularla ilgili görüşmeler var. Bu oyuncuların da kamp döneminde aramıza katılacağını biliyorum."

Tuna, teknik direktörler Bülent Korkmaz ve Stjepan Tomas dönemlerinde oyun sistemleri arasında çok geçiş yaşandığını aktararak, şu anda ligin en az gol atan ve en fazla gol yiyen 4. takımı olduklarını belirtti.

Küme düşme hattında olduklarını kaydeden Tuna, iyi sonuçlar alarak bu noktadan çıkabilme hedefinde olduklarının altını çizdi. Tuna, süreklilik yaşamak istediğine dikkat çekerek, Antalyaspor’da kalıcı olmak istediğini dile getirdi.



“Fedor Kudryashov ile anlaştık”

Federasyonun belirlediği bütçeler doğrultusunda, transfer çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen Aytaç Altay ise, “Şu an için Fedor Kudryashov ile anlaşmış bulunmaktayız. Bugün sözleşmesi imzalanır. Onun haricinde bütçe doğrultusunda en az 45 transfer daha yapmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tamer Tuna ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

ANTALYA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:38

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