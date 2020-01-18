TGF 2020 Türkiye Golf Turu Antalya'da başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen 2020 TGF Türkiye Golf Turu 1'inci ayak mücadelesi Antalya'nın Serik ilçesinde başladı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelin sahasında gerçekleştirilen turnuvada Kemer Golf Kulübü, National AGGA, İstanbul Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, Sueno Golf Kulübü, National BGK, Bodrum Golf Kulübü ve Antalya Bahçeşehir Okulları SK'den 9'u kadın toplam 21 sporcu mücadele ediyor. Turnuvada Taner Yamaç, Berk Çelik, İbrahim Tarık Aslan, Petek Peker ve İrem Demir gibi isimler de mücadele ediyor. Turnuva 20 Ocak'ta tamamlanacak.

10 ayaktan oluşan Türkiye Golf Turu'nun ikinci ayak mücadelesi 31 Ocak 2 Şubat tarihlerinde Belek turizm merkezinde oynanacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Oyunlardan görüntü



ANTALYA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:13

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.