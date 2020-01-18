Milli tenisçi Umut Akkoyun, Antalya´da çiftlerde şampiyon

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- 19 yaşındaki milli sporcu Umut Akkoyun, kariyerinin ilk çiftler zaferine Belçikalı partneri Julien Cagnina ile birlikte Antalya'da düzenlenen Sahinler Cup Series Turnuvası'nda uzandı.

Toprak zeminde gerçekleşen 15 bin dolar ödüllü organizasyonda mücadele veren Akkoyun ve Cagnina, finalde 2 numaralı seribaşları İtalyan tandem Alessandro Petrone/Luca Prevosto ile karşılaştı. Beş defa servis kırdıkları buluşmadan 1 saat 11 dakika sonunda 6-3, 6-4'le üstün ayrılan Akkoyun/Cagnina ikilisi şampiyonluğa ulaştı.



ANTALYA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:38

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