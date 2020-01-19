Antalya’da trafik kazası: 2 yaralı

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Antalya’da aynı yönde seyreden otomobilin araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kaş’ın Kınık Mahallesi D400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaş’tan Fethiye istikametine seyreden Ramazan T. (25) yönetimindeki 07 Z 5667 plakalı otomobil, aynı istikamette önünde seyreden Ali K. (51) idaresindeki 07 Y 3912 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada sürücülerden Ramazan T. ve otomobilde bulunan Ramazan B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kaş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANTALYA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:38

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