Aytemiz Alanyaspor'un sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı tecrübeli kaleci Cenk Gönen, resmi sözleşmeyi imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine başkan Hasan Çavuşoğlu ve 2'nci başkan Kamil Köseoğlu ile futbolcu Cenk Gönen katıldı. Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cenk Gönen'in Alanyaspor'da başarılı olacağına inandığını söyledi. Cenk Gönen'in tecrübeli bir futbolcu olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Transferde acelemiz yok demiştik ancak konu Cenk olunca anlaştık ve takımımıza dahil ettik. Cenk'in geçmişteki kariyerini biliyoruz. Son zamanlarda çok oynamadı ancak yeniden Cenk Gönen'i izleyeceğiz. Daha yaşı da geç. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah utandırmasın" dedi.

Cenk Gönen de "Başkanımızın da dediği gibi son zamanlarda forma şansı bulamadım çünkü bir sakatlık geçirdim. Çok şükür sakatlığımı da atlattım. Geçen sene şubat ayından itibaren Malaga ile antrenmanlarımı yaptım. Sezon başında kamp sürecini de geçirdim. Alanyaspor ile yeniden başlayacak olan Türkiye maceram çok daha iyi olacak. Yeteneklerime ve tecrübeme güveniyorum. Güzide bir kulübe geldiğim için başkanımız Hasan Çavuşoğlu'na ve hocamız Erol Bulut'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ANTALYA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:37

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