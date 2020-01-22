Prof. Dr. Turna: Fidanların kuruduğu iddiası gerçek değil

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KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Turna, geçen yıl 11 Kasım'da düzenlenen 'Geleceğe nefes' kampanyasıyla dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ının kuruduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Turna, "Bu dönemde bunların tutup tutmadığını, ölüp ölmediğini anlamanız mümkün değil" dedi.

ANTALYA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:36

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