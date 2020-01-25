Antalyaspor’un Konyaspor maçı bilet geliri depremzedelere

Antalyaspor, Elazığ ve Malatya'da etkili olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 1 Şubat’ta sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçında bilet gelirlerini, depremzedelere bağışlayacağını duyurdu.
Süper Lig ekibi Antalyaspor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda , “Geçmiş olsun Elazığ & Malatya. Antalyaspor İttifak Holding Konyaspor 1 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te kendi sahamızda oynayacağımız karşılaşmanın tüm bilet gelirlerini depremde zarar gören vatandaşlarımıza bağışlıyoruz. Haydi büyük Antalyaspor ailesi, boş koltuk kalmasın" ifadelerini kullandı.
ANTALYA
25 Ocak 2020 Cumartesi
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