Antalyaspor’un Konyaspor maçı bilet geliri depremzedelere

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalyaspor, Elazığ ve Malatya'da etkili olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 1 Şubat’ta sahasında oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçında bilet gelirlerini, depremzedelere bağışlayacağını duyurdu.

Süper Lig ekibi Antalyaspor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda , “Geçmiş olsun Elazığ & Malatya. Antalyaspor İttifak Holding Konyaspor 1 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te kendi sahamızda oynayacağımız karşılaşmanın tüm bilet gelirlerini depremde zarar gören vatandaşlarımıza bağışlıyoruz. Haydi büyük Antalyaspor ailesi, boş koltuk kalmasın" ifadelerini kullandı.

ANTALYA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:35

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:21

YATSI 19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.