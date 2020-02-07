Antalya- Konya yolunda kar yağışı

'Babam ve ben'

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ANTALYAKonya yolunda yoğun kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksama meydana geldi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ulaşımı etkiledi. AntalyaKonya yolunun Alacabel mevkisinde, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama oldu. Karayolları ekipleri, yollardaki çalışmalarını sürdürürken, kar yağışının Seydişehir'e kadar etkili olduğu belirtilip, trafiğe çıkacaklardan dikkatli olması istendi.



ANTALYA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:27

GÜNEŞ 07:48

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AKŞAM 18:35

YATSI 19:51

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