Başkan Geyikçi Finikeli çiftçilerle don nöbetinde Başkan çiftçilerle soğuğa karşı mücadele etti

Antalya Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamanın ardından, zirai faaliyetlerin devam ettiği Finike’de gerçekleşen orta ve yer yer kuvvetli don nedeniyle, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi’de ilçedeki çiftçilerle gece boyunca mücadeleye eşlik etti.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, ilçe için Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan don uyarısının ardından Pazar günü sabahın ilk saatlerine kadar mücadele eden çiftçilere eşlik etti. Örtü altı tarımla ekmeğini kazanan çiftçilere yanlarında bulunarak destek veren Başkan Geyikçi, Finikelilerin yapılan uyarılara karşı önlem almaları gerektiğini vurgulayarak, belediye olarak da bu uyarıları her türlü iletişim kanallarından paylaştıklarını dile getirdi.



"Çiftçininn yanındayız"

Günümüz teknolojisiyle artık meteoroloji tarafından yapılan uyarıların, erken önlem almak adına doğru bilgiler içerdiğini ifade eden Başkan Geyikçi, “Bende aynı zamanda bir çiftçiyim ve zamanında alınan önlemlerinin değerini iyi bilirim. Yapılan uyarı sonrası çiftçilerimizle birlikte mücadeleye başladık. İlçemizin yüzde 40’a yakın nüfusu örtü altı tarımla uğraşıyor. Çiftçilerimizin her türlü ihtiyacını gidermek için bu tür hava koşullarında belediye olarak bizde teyakkuz halinde hazırlıklıyız” dedi.

ANTALYA 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:25

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