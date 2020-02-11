Alanyaspor’dan Josef Sural açıklaması

Aytemiz Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural'ın trafik kazasında hayatını kaybettiği davada duruşma sonrası aile avukatının açıklamalarıyla ilgili Aytemiz Alanyaspor yazılı açıklama yaptı.

Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural'ın (29) geçen yıl 29 Nisan gecesi deplasman dönüşü takım arkadaşları Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza bindikleri VIP minibüsle geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetmesinin tutuksuz yargılanan minibüs şoförü Esat A. (39), Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın 3’üncü duruşması görüldü. Duruşma 26 Mart 2020 tarihine ertelendi.



“Futbolcunun hesabına kalan hak edişi ile ilgili ödemeler yapılacaktır”

Duruşma sonrası Josef Sural’ın aile avukatı Serra Bozarslan, konuyu gündeme getirmesinin ardından Aytemiz Alanyaspor yazılı açıklama yaptı. Aytemiz Alanyaspor’un yaptığı yazılı açıklama, “Görüşmeler yapmak üzere defalarca aileyi Alanya’ya davet ettik ancak gelmediler. Daha sonra avukatlar görüştü ve bir anlaşma sağlayamadık. Önümüzdeki günlerde futbolcunun hesabına kalan hak edişi ile ilgili ödemeler yapılacaktır” denildi.



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