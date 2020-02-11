Manavgat’ta boşaltılan okulda veli ve öğrencilerin isteği oldu

Antalya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından deprem tetkik çalışmaları sonucunda depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltılan Manavgat Çağlayan Anadolu Lisesi’nde öğrenciler ve velilerin talebi yerine getirildi.

Boşaltılarak mühürlenen Çağlayan Anadolu Lisesinin öğrencileri Fatih Anadolu ve ŞuleMuzaffer Büyük Anadolu Meslek Lisesi’ne yönlendirilmiş, öğrenciler ve öğrenci velileri bu duruma tepki göstermek amacıyla okul bahçesinde toplanarak tepki göstermişti. Okulun boşaltılmasına tepki gösteren veliler, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin bu durumdan etkileneceğini, tüm öğrencilerin aynı okulda eğitim görmesi gerektiğini dile getirmişti.

Öğrenci velileriyle bir araya gelen Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, velilere tek tek söz verdi ve taleplerini dinledi. Velilerin ‘Öğrencilerimiz aynı çatı altında mevcut öğretmenleriyle ders görmelidir’ şeklindeki talebi üzerine açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Sarıdemir, “Bu durum bizlerin elinde olmadan gelişen bir durum. Sizlere hak veriyoruz. Ama yaptığımız araştırmalarda okulumuzu tüm öğrencileriyle taşıyabileceğimiz bir bina bulamadık. Çözüm olarak da okulumuzun yakınında bulunan 2 okulumuzda boş derslikleri değerlendirelim istedik. Ama sizlerin talebi bizim için önemli. Mademki çocuklarınızın ŞuleMuzaffer Büyük Anadolu Meslek Lisesi’nde değil Fatih Anadolu lisesinde aynı çatı altında okumasını istiyorsunuz, bizde bu durumu değerlendiriyoruz. Çocuklarınız bugünden itibaren Fatih Anadolu lisesinde eğitim öğretimlerine devam edecek” dedi.

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