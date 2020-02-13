ATSO Başkanı Çetin: "Caddede mağazası olan dijital dünyada yer almalı"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, Vodafone ve Akbank’ın katkılarıyla düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın Antalya etabı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ev sahipliğinde düzenlendi. Büyük bir ilgiye sahne olan konferansa Türkiye’nin ve Antalya’nın dijital anlamda öncü şirketleri ve isimleri dijitalleşme ve eticaret meraklılarına konu hakkında detaylı bilgiler verdi.

Antalya’da bu yıl 6’ncı kez düzenlenen organizasyonun açılışında konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, dijitalleşmenin önemine vurgu yaptı. Konuşmasının başında projeye destek veren firmalara teşekkür eden Davut Çetin, “Bugün burada dijital ekonominin birçok paydaşı bir arada bulunuyor. Eticaret platformlarımız, akıllı lojistik, dijital reklam, dijital kariyer gibi birçok alandan önemli konuklarımız aramızda. Ben bu zengin katılımlı organizasyonun Antalya’da böyle başarıyla gerçekleşmesinde emeği geçen herkese en baştan teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmasına Türkiye ve Antalya’nın dijitalleşme süreci hakkında bilgiler vererek sürdüren Çetin, “Ülkemizde kayıtlı işyeri sayısı 1 milyon 900 bine yakındır. Bu işyerlerinin yüzde 87’si mikro işletmedir. Yani çalışan sayısı 10 kişiden azdır. Özetlersek, Türkiye’de işyerlerinin ezici çoğunluğu küçük işletme veya esnaftan oluşmaktadır. TUİK’in son verisine göre internet üzerinden satış yapan girişim oranı ise halen yüzde 11 civarında dolaşıyor. Deloitte TÜSİAD raporuna göre eticaretimiz 2018’de 60 milyar liraya çıktı. Eperakendede ancak 31 milyar liraya, oran olarak da yüzde 5’lere geldik. Gümrük verilerine göre eihracatımız 2018’de 358 milyon dolar olmuş. Gelişme var, ama halen yolun başında olmaya devam ediyoruz” dedi.



"Konuşmak yerine ısrar ediyoruz"

"Ülkemizde endüstri 4.0 düzeyinde birçok işletme bulunuyor, ama imalat sanayimizin ortalama düzeyi endüstri 2 veya 2.5 diyen" Çetin, “Ticaret kültürümüz ise halen endüstri 2.0’a bile gelmedi. Biz Antalya 4.0 sloganını 2018’de lanse ettik. Ülke olarak Türkiye 4.0’ı konuşmamız gerekirken, maalesef çok başka sorunlar, üzücü olaylar ve gündemlerle doluyuz. Bu ortamda böyle toplantılar, projeler yapmak yerine, oturduğumuz yerden konuşsak, esnafa kredi istesek, vergi affı, kira desteği, prim desteği istesek inanın daha popüler oluruz. Yine de biz Odalar Borsalar Birliği olarak, ATSO olarak, dijitalleşme ve eticarette ısrar ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, dijitalleşme ve eticaret esnaf dostudur, KOBİ dostudur. Eticaret, köylünün, çiftçinin, el işi yapan ev kadınının dostudur. Eticaret sayesinde herkes üretici ve tüccar olma imkanına sahiptir. Hep birlikte esnafa ve çiftçiye bunu anlatmak zorundayız. Evinde halı dokuyan dijital dünyada, caddede mağazası olan dijital dünyada yer almalıdır” diye belirtti.



"Bir ürün için artık sadece pazarlama yetmiyor"

Çin’de Ali Baba’nın kırsal kalkınma ve gelişim için de önemli çalışmalara imza attığını söyleyen Çetin, “Ali Baba’nın artık köyleri var. Köyde Ali Baba bir mekan kurmuş, bilgisayarlar koymuş, tedarik merkezi açmış. Köyün üretimini eticaret platformu yönlendiriyor. Bazı köylere Avrupa’dan Michelin yıldızlı şef getiriyorlar. Bu şef köyün ürünlerinden yemek yapıyor. Bunu sosyal medyayla dünyaya tanıtıyorlar. Aynı anda hem epazar tanıtımı, hem tarımsal ürün tanıtımı, hem turizm tanıtımı yapılmış olunuyor. Yani sadece pazarlama yetmiyor. Pazar odaklı üretim planlaması, hatta kalite denetimi de gerekiyor. Çin, bu virüs sorununu atlatırsa yeni örnekler de görebiliriz” şeklinde konuştu.



"Antalya’da akıllı tarım ve turizm köyü projesi yapılabilir"

Dijitalleşme ve eticareti sadece pazarlamayla sınırlı görmemek gerektiğini sözlerine ekleyen Çetin, “Üretimi ve markalaşmayı destekleyecek biçimde ele almalıyız. Antalya olarak turizmde rekor kırıyoruz, ama bir giyim markası yaratamıyoruz. Döşemealtı halısı gibi bir değerimiz var, kayboluyor. Tarımda yerel ürünleri geliştiremiyoruz. Bu toplantılarla ulaşamadığımız kesimlere örnek projelerle ulaşmalıyız. Örnek köy ve örnek esnaf projeleri yapmalıyız. Hep birlikte dijital köy, dijital cadde ve dijital esnaf projelerini ülkeye yaymamız gerekiyor. Dijital kültürü geliştirmek için teknoloji fuarları düzenlemeliyiz. Şehir merkezlerinde kültür merkezi gibi teknoloji merkezleri kurulmalıdır. Antalya’da akıllı tarım ve turizm köyü projesi yapılabilir. Ayrıca dijital esnaf konusunda da pilot projeler yapılabilir” ifadelerini kullandı.



"İngilizce yeterlik endeksinde 79’uncu, lojistik performansında dünyada 47’nciyiz"

Dijitalleşmede Türkiye’nin hızlı bir biçimde belirli adımlar atması gerektiğini ifade eden Çetin, “Türkiye olarak dijitalleşme ve eihracat konularıyla birlikte ele almamız gereken birçok konu bulunuyor. Eihracat, sosyal medya ile tanıtım diyoruz, ama dünyada İngilizce yeterlik endeksinde 79’uncu sıradayız. İngilizce içerik üretecek, yazacak insan kaynağımız zayıf. Bir başka önemli konu ise lojistik altyapımızın gelişmesidir. Eticaret ve eihracatın gelişmesi için lojistik performansında dünyada 47’nci sırada değil, çok daha önlerde olmalıyız” diyerek sözlerini noktaladı.

Çetin’in konuşmasının ardından programda açılış konuşmaları ve paneller gerçekleştirildi. KOBİ’ler ve girişimciler için dijitalleşme, eticaret ve eihracat gibi pek çok konu hakkında bilgiler verilen konferansta, katılımcılar ayrıca firmalarla B2B görüşme imkanları da buldu.

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