Sevgililer Günü’nde ‘Sevda Türküleri’ konseri büyüledi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sevgililer gününü özel bir konserle kutladı. İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği (THM) İcra heyeti ‘Sevda Türküleri’ konseri ile izleyenleri sevgi dolu anlar yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı THM icra heyeti sevgililer gününde ‘Sevda Türküleri’ konseri verdi. AKM Aspendos Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Sevda Türküleri’ konserine çok sayıda Antalyalı ve sanatsever katıldı. Şef Yiğit Atkı’nın yönetiminde gerçekleştirilen konsere Halk Oyunları bölümü de katkı verdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de selam ve sevgileri iletilen konserde davetliler sevgi dolu saatler yaşadı.

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