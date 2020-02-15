Antalyaspor’da defans oyuncusu Bahadır, 5 ay sahalardan uzak kalacak

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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da defans oyuncusu Bahadır Öztürk’ün sağ arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle yaklaşık 45 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Antalyaspor’un 25 yaşındaki genç defans oyuncusu Bahadır Öztürk, Süper Lig’in 12. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasının ilk yarısını arka adalesindeki yırtık nedeniyle tamamlayamamıştı. Tedavisinin ardından devre arasında takımla çalışmalarına başlayan Öztürk’ün sakatlığı yeniden nüksetti. Bir süre tedavisine Antalya’da devam edilen Bahadır Öztürk, daha sonra Almanya’nın Berlin Charite Üniversitesi Tıp Merkezi'nde sağ arka adalesinden yaklaşık 1 saat süren bir operasyon geçirdi. Cerrahi Merkezi Genel Direktörü Prof. Dr. Ulrich Stöckle tarafından ameliyat edilen Bahadır Öztürk'ün 1 hafta sonra taburcu edileceği, yaklaşık 46 hafta sonra çalışmalara başlayabileceği ve sahalara dönüşünün 45 ayı bulabileceği belirtildi.

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