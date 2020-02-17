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Muratpaşa kadın hentbol takımından 50 gol

İHA

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, yaşları 16 ile 18 arasında değişen genç kadrosuyla çıktığı Pazarspor maçını 5032 kazandı. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da izlediği maçta 18 yaşındaki Betül Karaaslan, 9 golle takımın en skorer oyuncusu oldu.

Muratpaşa kadın hentbol takımından 50 gol

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, yaşları 16 ile 18 arasında değişen genç kadrosuyla çıktığı Pazarspor maçını 5032 kazandı. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da izlediği maçta 18 yaşındaki Betül Karaaslan, 9 golle takımın en skorer oyuncusu oldu.
Paşanın Melekleri, Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin 14’üncü hafta maçında kendi evinde Pazarspor’u ağırladı. Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Gökhan Keskin ve Orhan Keskin hakem ikilisi yönetti. Antrenör Birol Ünsal, Rize temsilcisi karşısında kaptan Diğdem Hoşgör, Kübra Sarıkaya gibi as oyunculara yer vermezken yaşları 16 ile 18 arasında değişen gençleri sahaya sürdü. Uysal’ın da kulüp yöneticileriyle birlikte izlediği maçta ilk yarı ev sahibi takımın 24 – 15 üstünlüğüyle sona erdi. Paşanın meleklerinin 5032 galip ayrıldığı maç Süper Lig’de sezonunun en gollü maçlarından biri olarak kayıtlara geçerken Muratpaşa’da Betül Karaaslan 9 golle takımın en skorer oyuncusu oldu. Onu 8’er sayıyla 18 yaşındaki Gizem Yapıcı ve 16 yaşındaki Sena Nur Çelik takip etti.
Uysal, galibiyetin ardından oyuncuları ve teknik heyeti kutladı. Muratpaşa Belediyespor, bu galibiyetin ardından ligde puanını 16’ya yükseltti.

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