(Görüntülü) ANTALYA Motosikletliye çarpıp böyle sürükledi

'Ben neden böyle görünüyorum?'

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Motosikletliye çarpıp böyle sürükledi

ANTALYA'da motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, önceki gece saat 21.20 sıralarında Aksu ilçesi Altınova Bulvarı üzerinde meydana geldi. Otomobiliyle bulvar üzerinde seyir halinde bulunan B.K (20), tali yolda seyreden Osman İlhan Zorbas'ın (32) kullandığı motosiklete çarptı. Kazada otomobil motosikleti önüne alarak sürükledi. Kafasını önce kaldırıma daha sonra trafik uyarı levhasına çarpan motosiklet sürecüsü Zorbas, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza anı, anbean güvenlik kameralarına yansırken, polis olayla ilgili soruşturma balattı.

Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi yapılan Zorbas'ın cenazesi, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde toprağa verildi. Otomobil sürücüsü B.K ile polisteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya

2020-03-26 13:40:41



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