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Sahiller boş, carettaların yumurta bırakma dönemi yaklaştı

DHA

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, nesli tehlike altındaki caretta carettaların da yuva alanı olan dünyaca ünlü sahiller, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sessizliğe büründü. Havaların ısınmasıyla birlikte bu ayın sonlarına doğru yetişkin yuvalama alanlarında carettaların yumurta bırakmak için kumsala çıkmaları bekleniyor. Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın en önemli caretta caretta yuvalama alanlarına sahip Antalya'da, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği dünyaca ünlü sahiller, koronavirüs yasakları nedeniyle büyük bir sessizlik yaşıyor. İnsanların girişinin...

Sahiller boş, carettaların yumurta bırakma dönemi yaklaştı

<br>Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, nesli tehlike altındaki caretta carettaların da yuva alanı olan dünyaca ünlü sahiller, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sessizliğe büründü. Havaların ısınmasıyla birlikte bu ayın sonlarına doğru yetişkin yuvalama alanlarında carettaların yumurta bırakmak için kumsala çıkmaları bekleniyor.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın en önemli caretta caretta yuvalama alanlarına sahip Antalya'da, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği dünyaca ünlü sahiller, koronavirüs yasakları nedeniyle büyük bir sessizlik yaşıyor. İnsanların girişinin yasaklandığı sahillerde, dünyada nesli tehlike altındaki türlerden olan caretta caretta türü deniz kaplumbağaların da yumurta bırakma dönemlerine sayılı günler kaldı.<br>ANTALYA'DA 9 ÖNEMLİ KUMSAL<br>Antalya sahillerinde, caretta carettalar ve yeşil deniz kaplumbağaları için 9 önemli yuvalama kumsalı bulunuyor. Belek'te, 29,3 kilometrelik kumsalda 681053 adet arası caretta caretta ve 28 adet arası yeşil deniz kaplumbağası yavru çıkış noktası, yani yumurta bırakma alanı bulunuyor. 3,2 kilometrelik Çıralı kumsalında 23105 adet arası caretta caretta yavru çıkış noktası var. 7,8 kilometrelik AlanyaDemirtaş kumsalında 41137 adet, 6,8 kilometrelik Gazipaşa kumsalında 1453 adet, 8,5 kilometrelik Demre kumsalında 39109 adet arasında yavru çıkış noktası var. 16.1 kilometrelik ManavgatKızılot kumsalında 50270 adet caretta caretta, 03 adet arasında da yeşil deniz kaplumbağası yavru çıkış noktası bulunuyor. 14 kilometrelik Kumluca kumsalında 75305 adet caretta caretta, 7 adet de yeşil deniz kaplumbağası yavru çıkış noktası var. 14 kilometrelik KaşPatara kumsalında 35127 adet caretta caretta, 2 adet yeşil deniz kaplumbağası yuvalama alanı var. 3,7 kilometrelik KemerTekirova kumsalında ise 423 adet arası caretta caretta yuvalama alanı bulunuyor.<br>EN ÖNEMLİ TEHDİTLER ŞU AN YOK<br>Sahillerde turizm hareketliliğinin olmaması nedeniyle Çıralı, Olimpos, Belek, Boğazkent, Kundu, Patara gibi caretta kumsallarında kamp yapma, çadır kurma, ateş yakma, otellerin şezlong işgali, hem oteller hem de yazlıkların ışıklandırmaları gibi birçok problem de kendiliğinden sona erdi. Çıralı ve Olimpos sahillerinde yaklaşık üç yıldır örnek bir çalışma yürüten Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu, 2020 yılı caretta sezonunu hazırlıklarını da büyük ölçüde tamamladı.<br>SAHİLLER HİÇ OLMADIĞI KADAR SESSİZ<br>Komisyon Başkanı Erdal Elginöz, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün destekleriyle Çıralı ve Olimpos sahillerinin yanı sıra Tekirova, Beycik, Maden, Boncuklu koyları ile Kumluca'nın Mavikent bölgesindeki caretta yuvalama alanındaki çalışmaları da desteklediklerini söyledi. Nisan sonu veya mayıs ayının ilk haftası itibariyle carettaların kumsala çıkmaya başlayacağını açıklayan Elginöz, koronavirüs nedeniyle şu an için sahillere girişin yasak olması nedeniyle Çıralı ve Olimpos sahillerinin tarihinde hiç olmadığı kadar büyük bir sessizliğe büründüğünü kaydetti.<br>GÖNÜLLÜLER GELEMEYECEK<br>Korona tedbirleri kapsamında tüm hazırlıklarının da askıya alındığını belirten Elginöz, "Bu yıl Kemer Belediyesi'nden 4, Kemer Kaymakamlığı'ndan da 6 olmak üzere İŞKUR üzerinden toplam 10 kişi görevlendirilecekti. DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nce Çıralı'da otopark alanı, eğitim ve tanıtım çalışmaları için kooperatifin kullanımına verildi. Ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında ne olacak biz de bilmiyoruz. Örneğin bu yıl Türkiye'nin çeşitli illerinden gelecek olan gönüllüler gelemeyecek. Çıralı'da yuvaların işaretlenmesi ve raporlanması gibi çalışmalar için 14 gönüllü var" dedi.<br>4 BİN 346 YAVRU DENİZE ULAŞTI<br>Çıralı sahilinde geçen 3 bin 650, Boncuklu koyunda 219, Maden koyunda 293, Tekirova'da 126, Beycik koyunda 58 olmak üzere toplam 4 bin 346 yavru caretta caretta denize ulaşmayı başardı. Çıralı sahilindeki yuvaların detaylı verilerine bakıldığında ise toplam 7 bin 351 yumurta tespit edildi. Bu yumurtaların yüzde 49,6'sı oranındaki 3 bin 650 yumurtadan yavru çıkışı gerçekleşti.DHA-Genel Türkiye-Antalya <br>2020-04-09 07:46:25<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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