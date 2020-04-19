Yasak nedeniyle boş kalan caddede kaplumbağa gezdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yasak nedeniyle boş kalan caddede kaplumbağa gezdi

DHA

Yasak nedeniyle boş kalan caddede kaplumbağa gezdi

<br>Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar hayvanlara kaldı. Antalyaspor Kavşağı'nda bulunan bir kaplumbağa ise yolun kenarında uzun süre dolaştıktan sonra bir belediye işçisi tarafından parka bırakıldı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı nedeniyle Antalya'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri, kentte belli noktalarda sokağa çıkan vatandaşlara kimlik kontrolü yaptı. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü'nde çalışan işçiler ise caddede temizlik işlemleri yaptı. Antalya'da caddeler, sokaklar ve parklar ise boş kaldı. Doğanın sahipleri hayvanlar ise boş sokakların keyfini çıkardı.<br>ANA CADDEDE BİR KAPLUMBAĞA<br>Antalyaspor Kavşağı'nda bir kaplumbağanın yolun karşısına geçme çabası ilgiyle izlendi. Ana cadde üzerinde dolaşan kaplumbağa, bir belediye işçisi tarafından yolun karşısındaki parka bırakıldı.<br>Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Mehmet Koncalar (28), kaplumbağayı yolun karşısına geçirerek yeşillik alana götürdü. Kocalar, sıcak havanın etkisiyle bunalan kaplumbağaya su vererek serinletmeye de çalıştı. DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN<br>2020-04-19 15:29:52<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cerrahi maskeler korona virüsün bulaşma oranını yüzde 60 engelliyor Uzmanlar, cerrahi maske takılsa dahi öksürme ya da hapşırmayla ağızdan çıkacak damlacıkların sosyal mesafeye uymayan vatandaşları tehdit edebileceğini dikkat çekiyor Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Hülya Arık: "Cerrahi maskeler, bizim ağzımızdan konuşma, öksürme ya da aksırma sırasında çıkacak partiküllerin etrafa saçılmasını yüzde 60 oranında engelliyor” “O nedenle sosyal mesafe dediğimiz 1 ila 1,5 metrelik mesafeyi mutlaka korumamız gerekiyor”
YEREL HABERLER Cerrahi maskeler korona virüsün bulaşma oranını yüzde ...
Mahalleliden zabıta ekiplerine İstiklal Marşı sürprizi
YEREL HABERLER Mahalleliden zabıta ekiplerine İstiklal Marşı ...
(Görüntülü) Polisten kaçan 4 kişiye, 15 bin 250 TL ceza
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polisten kaçan 4 kişiye, 15 bin 250 TL ...
Alanyalı minikler asırlık coşkuyu evlerine taşıdı
YEREL HABERLER Alanyalı minikler asırlık coşkuyu evlerine taşıdı
Bakan Ersoy'dan profesyonel turist rehberleri ve MüzeKartlılara müjde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli çok düşük faizli ve 10 bin liraya kadar limitli bir krediyi profesyonel turist rehberlerinin kullanımına açtık" “Müzelerimizin kapalı kaldığı süreyi kartların bitiş sürelerine ilave edeceğiz”
YEREL HABERLER Bakan Ersoy'dan profesyonel turist rehberleri ve ...
Başkan Bahar: "Ekspertiz ve bilirkişi raporları inove edilmeli"
YEREL HABERLER Başkan Bahar: "Ekspertiz ve bilirkişi raporları inove ...
(Görüntülü) Ormanda kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ormanda kaçak kazı yaparken jandarmaya ...
Kışın ortaya çıkıp, yazın kaybolan 10 bin metrekarelik doğa harikası Yazın mera olarak kullanılan alanda karların erimesiyle oluşan göl görenleri şaşkına çeviriyor
YEREL HABERLER Kışın ortaya çıkıp, yazın kaybolan 10 bin ...
Araç ve yaya trafiğine kapatılan dünyaca ünlü sahil atlı birliklerin kontrolünde
YEREL HABERLER Araç ve yaya trafiğine kapatılan dünyaca ünlü sahil ...
Alanya’da pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Alanya’da pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli ...
Kemer'de ekmek dağıtımı devam ediyor
YEREL HABERLER Kemer'de ekmek dağıtımı devam ediyor
Antalya'da karla kaplı yayla yolları ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Antalya'da karla kaplı yayla yolları ulaşıma açıldı
(Görüntülü) Gece kulübünün açılışı, sosyal medya üzerinden yapıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gece kulübünün açılışı, sosyal medya ...
Ormanda kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar
YEREL HABERLER Ormanda kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar
Kepez bir günde 218 bin maske dağıttı, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu
YEREL HABERLER Kepez bir günde 218 bin maske dağıttı, ihtiyaç ...
Polisten kaçan 4 kişiye, 15 bin 250 TL ceza
YEREL HABERLER Polisten kaçan 4 kişiye, 15 bin 250 TL ceza
(Görüntülü) Turfanda karpuz kilosu 5 liradan satıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Turfanda karpuz kilosu 5 liradan satıldı
(Görüntülü) Antalya'da zorunlu olanlar dışında kimse sokağa çıkmadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya'da zorunlu olanlar dışında kimse ...
Gece kulübünün açılışı, sosyal medya üzerinden yapıldı
YEREL HABERLER Gece kulübünün açılışı, sosyal medya üzerinden ...
Diyalize giren Ferdi Tayfur'a, Rektör Ünal'dan davet
YEREL HABERLER Diyalize giren Ferdi Tayfur'a, Rektör Ünal'dan davet
Antalya'da görevli olanlar dışında kimse sokağa çıkmadı
YEREL HABERLER Antalya'da görevli olanlar dışında kimse sokağa ...
Turfanda karpuz kilosu 5 liradan satıldı
YEREL HABERLER Turfanda karpuz kilosu 5 liradan satıldı
Üçüncü kez lösemiye yakalanan Şebnem hocaya videolu doğum günü sürprizi Dizi oyuncularından Şebnem hocaya videolu kutlama
YEREL HABERLER Üçüncü kez lösemiye yakalanan Şebnem hocaya videolu ...
(Görüntülü) Aç kalan kediyi, yunus ekibi besledi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Aç kalan kediyi, yunus ekibi besledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X