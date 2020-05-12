Antalya okuma yazma bilen iller sıralamasında birinci oldu TÜİK Okuma Yazma Durumu 2019 verileri açıklandı

Antalya 2019 yılında yüzde 99,0 ile 6 yaş üstü okuma yazma bilen oranında ve yüzde 98,8 ile 15 yaş üstü okuma yazma bilen oranında iller sıralamasında birinci oldu.

TÜİK tarafından tamamlanan Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı (UEİVT) 2019 yılı çalışmasının verileri açıklandı. Bu kapsamda ülke genelinde 2019 yılında 6 yaş üstü okuma yazma bilen sayısı 71 milyon 385 bin 330, 15 yaş üstü okuma yazma bilen sayısı ise 60 milyon 122 bin 847 kişi olarak belirlendi.

Antalya’da 2019 yılında 6 yaş üstü okuma yazma bilen sayısı 2 milyon 152 bin 2, 15 yaş üstü okuma yazma bilen sayısı ise 1 milyon 833 bin 418 kişi oldu. Antalya yüzde 99,0 ile 6 yaş üstü okuma yazma bilen oranında ve yüzde 98,8 ile 15 yaş üstü okuma yazma bilen oranında iller sıralamasında birinci oldu. 15 yaş üstü okuma yazma bilen oranında Antalya'yı yüzde 98,7 ile Çanakkale, yüzde 98,5 ile Denizli ve yüzde 98,5 ile İzmir izledi.



Demre ilçesi birinci

Antalya'nın ilçeleri arasında yüzde 99,53 ile 6 yaş üstü okuma yazma bilen oranında ve yüzde 99,45 ile 15 yaş üstü okuma yazma bilen oranında Demre ilçesi birinci oldu. Demre ilçesini sırasıyla Konyaaltı, Kaş ve Akseki takip etti. İlçelerde 6 yaş üstü ve 15 yaş üstü okuma yazma bilen oranında yüzde 96 ile Gündoğmuş sonuncu oldu.

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