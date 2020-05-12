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Antalya'da sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak

DHA

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, 1619 Mayıs tarihlerinde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına Antalya'nın dahil olmadığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam 1619 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı'nca, valiliklere gönderilen genelgeyle aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 15 ilde, 1619 Mayıs tarihleri arasında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı netleşti. Büyükşehir statüsündeki Antalya, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak iller arasında yer almadı....

Antalya'da sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak

<br>Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, 1619 Mayıs tarihlerinde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına Antalya'nın dahil olmadığını açıkladı.<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam 1619 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı'nca, valiliklere gönderilen genelgeyle aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 15 ilde, 1619 Mayıs tarihleri arasında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı netleşti. Büyükşehir statüsündeki Antalya, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak iller arasında yer almadı.<br>Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 1619 Mayıs tarihlerinde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına Antalya'nın dahil olmadığını bildirdi. Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Vali Karaloğlu:<br>"Sevgili Antalyalılar, koronavirüsle mücadelede 'Kontrollü Sosyal Hayat' aşamasına geçtiğimiz Antalya´mızda, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Tehdit devam ediyor. Lütfen, salgın bitinceye kadar maske takmaya ve sosyal mesafe kurallarına uymaya devam edelim" ifadelerine yer verdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR<br>2020-05-12 15:37:28<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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