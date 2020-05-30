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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Restoran ve lokantalar 1 Haziran'a hazırlanıyor

İHA

Antalya'da, pazartesi günü yeni kurallarla yeniden açılacak restoran ve lokantalarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor.

Restoran ve lokantalar 1 Haziran'a hazırlanıyor

Antalya’da, pazartesi günü yeni kurallarla yeniden açılacak restoran ve lokantalarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 22 Mart’tan itibaren paket servis olarak hizmet vermeye başlayan restoran ve lokantalar müşterileriyle yeniden buluşacakları pazartesi için hazırlıklarını sürdürürken Muratpaşa Belediyesi de bu süreçte işyerlerinin dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirerek esnafa destek oluyor. Maskeleri, tulumları eldivenleri ve teçhizatlarıyla işyerlerini dolaşan Belediye ekipleri masalar, sandalyeler, açık ve kapalı alanları dezenfekte etti.
Belediye Başkanı Ümit Uysal, salgının ilk gününden bu yana dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Salgının en üst düzeyde seyrettiği günlerde hastaneler, aile sağlık merkezleri, polis merkezleri gibi kamusal alanları dezenfekte ettiklerini cadde ve sokakları ilaçlı sularla yıkadıklarını anlatan Başkan Uysal, “Normalleşmeye yönelik adımların atılmaya başlamasıyla da berber ve kuaför salonlarını, taksi durakları ve taksileri dezenfekte ettik” dedi.
Bunun toplum sağlığı çalışması olduğu kadar esnafa da bir destek olduğunu belirten Başkan Uysal, “Restoran ve lokantalar da 2 ayı aşkın süredir oturma alanlarını kaldırıp sadece paket servis hizmet verdiğini göz önüne aldığımızda esnafımız ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor. Yeniden açılma sürecinde, işyerlerinin dezenfeksiyonunu üstlenerek ekonomik anlamda da destek oluyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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