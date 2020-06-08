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Turizm tesislerini 'gizli müşteri' denetleyecek

DHA

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) TÜRKİYE'de ilk 'Güvenli Turizm Belgesi' alan otelde misafir sayısı 100'ü geçti. Belgeyi alan tesisleri ise bu süreçten sonra 'gizli müşteriler' denetleyecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında turizmin başkenti Antalya'da 'Güvenli Turizm Belgesi'ni 28 Mayıs tarihinde alan ilk otel Sueno Deluxe-Golf Hotels oldu. Serik ilçesi Belek bölgesindeki tesis, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından bir dizi denetimden geçirilerek bu belgeyi almaya hak kazandı. Belek bölgesinde belgeyi alan 2 turizm tesisinden biri olan Sueno DeluxeGolf Hotels, 1 Haziran itibarıyla...

Turizm tesislerini 'gizli müşteri' denetleyecek

<br>Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) TÜRKİYE'de ilk 'Güvenli Turizm Belgesi' alan otelde misafir sayısı 100'ü geçti. Belgeyi alan tesisleri ise bu süreçten sonra 'gizli müşteriler' denetleyecek.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında turizmin başkenti Antalya'da 'Güvenli Turizm Belgesi'ni 28 Mayıs tarihinde alan ilk otel Sueno Deluxe-Golf Hotels oldu. Serik ilçesi Belek bölgesindeki tesis, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından bir dizi denetimden geçirilerek bu belgeyi almaya hak kazandı. Belek bölgesinde belgeyi alan 2 turizm tesisinden biri olan Sueno DeluxeGolf Hotels, 1 Haziran itibarıyla misafir kabul etmeye başladı.<br>Resepsiyonundan odalarına, restoranından havuzuna tüm sosyal alanların sürekli denetlendiği otelde bugün itibarıyla 50 odada 110 tatilci konaklıyor. Devam eden denetim süreciyle ilgili önemli bir unsur ise 'gizli müşteriler.' Turizm Bakanlığı tarafından yetkilendirilen gizli müşteriler, habersiz geldikleri tesisleri kendilerine verilen yetki kapsamında denetleyip raporlayacak. Otele müşteri gibi giren gizli müşteriler, tesisin giriş kapısından personelin tutumuna, restoranlardan havuzlara kadar her türlü detayı denetlenecek. Eksiklik tespit edilirse gizli misafir tarafında raporlanarak hem Turizm Bakanlığı'na hem TSE'ye bildirilecek. 'Güvenli Turizm Belgesi', eksiklikler giderilene kadar askıya alınacak.<br>'HER AY DENETİM OLACAK'<br>TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, belge almak için çok sayıda müracaat olduğunu söyledi. TSE'nin 10 bölgesinde güvenli turizm programı yürüttüklerini kaydeden Demirtaş, "Tesislerin başvurularını kabul edip, kriterler çerçevesinde denetimleri yürütüyoruz. Bir misafirin otele girişinden çıkışına kadar tüm süreci denetliyoruz. 1 gün boyunca denetliyoruz. Her ay denetim olacak. 2 ayda 1 de gizli müşteri gelip denetleyecek. Meslek grubuna uyan gizli müşteriler gelip normal misafir gibi odasına çıkıp süreci yönetecek. Olumsuzluk tespit edilirse belge askıya alınacak" diye konuştu.<br>Otelin Kalite Müdürü Asuman Koçoğlu, yeni sezonun iyi başladığını ve belgeyi aldıktan sonra misafir kabul etmeye başladıklarını söyledi. Konaklayan tatilcilerin çok mutlu olduğunu anlatan Koçoğlu, "Tatilciler onların sağlığı ve güvenliği için böyle bir uygulama yaptığımızın farkında ve mutlular. Denetimler sık sık gerçekleştirilecek. Bir de bizim bilmediğimiz gizli müşteriler gelecek. Onlar da denetleyecek. Bir eksiklik tespit edilirse ona göre yaptırımları olacak. Şu ana kadar bir eksikliğimizin olmadığını biliyorum" dedi.<br>TATİLCİLER MUTLU<br>Tesiste tatil yapan konuklar da fiziki mesafeli tatilden oldukça memnun. Yıllardır tercih ettikleri oteli yeniden tercih etmekten mutlu olduğunu ve ailesiyle birlikte İstanbul'dan Antalya'ya tatil için geldiğini söyleyen Zeynep Babacan (35), "Yetkililerle görüştük. İçimizi rahatlattılar. Geldiğimizde koşulların çok iyi olduğunu gördük. Çalışan arkadaşlar da çok iyi hazırlanmış" diye konuştu. Gizli müşterilerle ilgili de konuşan Babacan, "Bence herkes gizli müşteri gibi davranmalı. Ben de giderken düşüncelerimi sunacağım" dedi.<br>Tavsiye üzerine otele geldiğini anlatan Abdulkerim Babacan (26) ise, "Bu kadar güvenlik tedbiri alınacağını düşünmüyordum. Görünce şaşırdım. Gizli müşteriler de gelip denetleyecekmiş. Çok doğru bir uygulama. Herkes risk taşıyor ve bunun olması güzel bir şey. Şu ana kadar eksiklik tespit etmedim. Tespit edersem mutlaka söylerim" diye konuştu.<br>DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR<br>2020-06-08 15:14:46<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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