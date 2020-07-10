Kumar oynayan 5 kişiye 15 bin TL para cezası Kıraathaneye kumar baskını

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kıraathanede kumar oynarken yakalanan 5 şahsa, “Kumar Oynamak”, “Emre Aykırı Davranmak” ve “Covid19 Tedbirlerine Uymamak” suçlarından toplamda 15 bin 85 TL idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Yeni Mahalle İnönü Caddesi üzerinde bulunan C.B.’ye ait kıraathanede yaptıkları uygulamada, A.K., A.B. ve iş yeri sahibi C.B.’nin aynı masada kumar oynadığı tespit edildi. Masa üzerinde de 200 adet okey taşı, 173 adet değişik renklerde oyun pulları ile 83 adet iskambil kağıdı olduğu görüldü.

A.K., A.B. ve C.B. hakkında “Kumar Oynamaktan”, “Emre Aykırı Davranmaktan” ve “Covid19 Tedbirlerine Uymamaktan”, Y.A. ve A.U. isimli şahıslar hakkında ise “Emre Aykırı Davranmaktan” gerekli idari işlem uygulanarak, toplamda 15 bin 85 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca iş yeri sahibi C.B. hakkında da gerekli adli işlem başlatıldı.

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