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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 yıldır süs bitkisi üretiyor

DHA

5 yıldır süs bitkisi üretiyor


Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde sebze üretiminin yanında 5 yıl önce süs bitkileri üretimine de başlayan ziraat mühendisi Ufuk Bora, "Çeşidine ve büyüklüğüne göre 10 liradan başlayıp bin liraya kadar satılıyor. Süs bitkilerinin ithalatı söz konusu. Biz bunun önünü kesmeye çalışıyoruz" dedi.
Kumluca'da sebze üretimi yapan ziraat mühendisi Ufuk Bora, 5 yıl önce süs bitkileri üretimine de yöneldi. Yaklaşık 10 ayrı süs bitkisi üzerinde üretim ve pazarlama denemeleri yapan Ufuk Bora, sadece kaktüs bitkisinin onlarca çeşidini ürettiğini anlattı. Ufuk Bora, "Kumluca'da daha önce sebze üretimi yapıyorduk. Bir taraftan sebze üretimi devam ediyor. Fakat biz başka bir kulvarda boy gösterelim istedik. 5 yıl önce süs bitkilerinde bir faaliyete başladık. Kaktüs, benjamin, orkide gibi değişik süs bitkilerinin üretimine başladık. Bu şekilde devam ediyoruz. Tohumdan ve çelikleme şeklinde üretime devam ediyoruz. Yurt dışından değişik süs bitkilerinin ithalatını öğrendik. 'Niye biz bunları Türkiye'mizde yapamayalım' diye düşündük. Kumluca'mıza yeni bir katma değer sağlamak için böyle bir üretme başladık. Memnunuz. Geliri güzel. Bakımı daha kolay. Satışta zorlanmamız yok. Hatta bu bitkilerin birçoğu yurt dışından ithal ediliyor. Pazarda büyük bir açık var. Bu açığın bizlerin ve sebze üreticilerinin kapatması imkan dahilinde. Bu üretim şekline de yönelmemiz lazım. Üretimdeki çeşitlilik, farklı boyutlarda üretim yapmak memleketimize farklı bir kazanç sağlayacaktır. Bu şekilde düşünüyor ve bu şekilde üretmeye devam ediyoruz" dedi.
ÜRETİMİ KOLAY VE GELİRİ YÜKSEK
Süs bitkilerinin zirai hastalığı olmadığını, birkaç kırmızı örümcek benzeri zararlısı olduğunu anlatan Ufuk Bora, bu ürünler için çok az ilaç kullandıklarını belirtti. Bora, "Hava şartlarından etkilenmeye gelince sebze kadar soğuğa dayanıklı. Sıcağa da dayanıklı süs ve kültür bitkileri. Sebzeye göre daha kolay bir ürün diye düşünüyoruz. Gelir olarak da sebze üretiminden daha fazla gelir elde edeceğimiz kanısındayız. Çeşidine ve büyüklüğüne göre 10 liradan başlayıp bin liraya kadar satılıyor. Bu şekilde daha kolay ve daha katma değeri yüksek bir üretim olacağı kanısındayız. Tam seri bir üretim yapıldığı takdirde sebzenin en az 1,5 katı daha fazla gelir elde edileceği kanısındayız. Sebze üretiminde dönüm başı 2030 bin liradan başlıyor, 50 bin liraya kadar çıkıyor. Süs bitkilerinde de 6070 bin lira gelir elde edebiliriz. Ama daha da artırma şansımız var. Seri üretime tam manasıyla geçemedik. Bunu sağlayamadık. Ama sağlayacağımız kanısındayız. Çünkü durum onu gösteriyor. İhracatımız yok. Ama bu tür süs bitkilerinin yurt dışından ithalatı söz konusu. Biz bunun önünü kesmeye çalışıyoruz. Kestiğimize inanıyoruz. Daha seri daha büyük miktarda üretimler yapıldığı takdirde ihracatın da rahat bir şekilde yapılabileceğine inanıyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI
2020-07-10 11:35:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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