Antalyaspor’da yeni sezon hazırlıkları

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Fraport TAV Antalyaspor’da 20202021 sezonu öncesi TFF kriterlerine göre yapılan sağlık kontrolleri başladı. Kırmızıbeyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın akşam tesislerinde yapacağı antrenmanla başlayacak.

Süper Lig’de 20192020 sezonunu 45 puanla 9. sırada tamamlayan Antalyaspor, yeni sezonun startını verdi.

Memorial Antalya Hastanesi'nde bugün başlayan kontroller yarın sabah da devam edecek. Kırmızıbeyazlılarda bugün tatillerini Antalya’da geçiren ve genç futbolcular, yarın ise il dışından gelecek oyuncuların sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi. Akdeniz ekibi, sezonun ilk antrenmanını yarın saat 19.00'da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirecek. 3 gün tesislerinde çalışmalarını sürdürecek olan Antalyaspor, 10 Ağustos’ta Afyonkarahisar’da ilk etap kamp çalışmalarına başlayacak.

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