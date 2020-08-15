Kaybolan 92 yaşındaki kadının damadı ve 2 kızına 4 yıl sonra cinayet davası 4 yıl önce kaybolan 92 yaşındaki kadının 2 kızı ve damadı hakkında cinayetten dava açıldı İddianamede, damada müebbet, kızlarına ise ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaybolan 92 yaşındaki kadının damadı ve 2 kızına 4 yıl sonra cinayet davası 4 yıl önce kaybolan 92 yaşındaki kadının 2 kızı ve damadı hakkında cinayetten dava açıldı İddianamede, damada müebbet, kızlarına ise ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 22 Haziran 2016'da evden ayrılıp bir daha geri dönmeyen 92 yaşındaki Gülsüm Çınar'ın damadı M.A. kızları A.A. ve N.Ç. hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli M.A.'nın müebbet, A.A. ve N.Ç.'nin de ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Kaybolan 92 yaşındaki kadının damadı ve 2 kızına 4 yıl sonra cinayet davası 4 yıl önce kaybolan 92 yaşındaki kadının 2 kızı ve damadı hakkında cinayetten dava açıldı İddianamede, damada müebbet, kızlarına ise ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 22 Haziran 2016’da evden ayrılıp bir daha geri dönmeyen 92 yaşındaki Gülsüm Çınar’ın damadı M.A. kızları A.A. ve N.Ç. hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli M.A.’nın müebbet, A.A. ve N.Ç.’nin de ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.
Manavgat’ın Evrenseki Mahallesi’nde yaşayan 92 yaşındaki Gülsüm Çınar, 2016 Haziran ayında birlikte yaşadığı kızı A.A.’nın evinden kendi evine gitmek üzere ayrıldı. Akşam saat 19.00’a kadar gelmemesi üzerine çocukları ve torunları tarafından aranılan Gülsüm Çınar için jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu. Çınar’ın en son kaldığı ev olmak üzere Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT, Antalya Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, İHH ve diğer ekipler ile iz takip köpeklerinin de aralarında bulunduğu 70 kişilik geniş katılımlı arama çalışması başlatıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterin de havadan destek verdiği ve Gülsüm Çınar'ın evi merkez alınarak yapılan aramalarda, ormanlık alanın içi, suyolları, dere yatakları, kuyular, tarla ve bahçeler didik didik arandı. Ekiplerin 5 gün boyunca gerçekleştirdiği aramalardan herhangi bir sonuç elde edilemedi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 yılında yapılan araştırma sonucunda Gülsüm Çınar’ın kaçırıldığına dair delil bulunamaması üzerine kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

Yaşlı kadının bütün yakınlarının cep telefonları dinlemeye alındı
Gülsüm Çınar’dan herhangi bir şekilde haber alınamaması ve geçen süre zarfında yakınlarının ihbar ve şikayetlerini değerlendiren Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya başlanıldı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekip tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında Gülsüm Çınar’ın çocukları, torunları, akrabaları, Evrenseki Mahallesi’nde yaşayanlar, yakınlarının o dönem çalıştığı işyerlerinde bulunan iş arkadaşları olmak üzere onlarca kişinin ifadesine başvuruldu. Gülsüm Çınar’ın bütün yakınlarının cep telefonlarını dinlemeye alan jandarma ekipleri ayrıca geriye doğru telefon kayıtları (HTS) incelemesi de yaptı.

Kasten öldürme suçundan dava açıldı
Jandarma tarafından olayla ilgili olarak yapılan araştırma ve çalışma sonucunda Gülsüm Çınar’ın damadı M.A. kızları A.A. ve N.Ç. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler ‘adli kontrol’ şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından M.A. hakkında ‘kasten öldürme’, A.A. ve N.Ç. hakkında da ‘üstsoydan yakın akrabayı kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmaları talebiyle iddianame hazırlanarak, şüphelilerin cezalandırılması talebiyle dava açıldı.

Damat ‘kayınvalidem kayboldu’ diyerek işyerinden izin almış
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli M.A.’nın olay sırasında tüm gün işyerinde olduğunu söylediği ancak saat 13.30 ile 17.00 arasında işyerinde bulunmadığı, temizlik işleri müdüründen saat 12.30 sıralarında ‘kayınvalidesinin kaybolduğu’ gerekçesiyle izin aldığı, şüphelinin aynı işyerinde çalışan arkadaşı B. A.’dan kendisi için işyerinde olduğu şeklinde yalancı şahitlik yapmasını istediğini, diğer iş arkadaşlarının da işyerinde olmadığını söyledikleri ileri sürüldü.

“İkimizde ölelim, kurtulalım”
Gülsüm Çınar’ın kendisine ait evin yarı hissesini bakımını yapmak şartıyla kızı şüpheli A. A.’ya 2010 yılında noter kanalıyla devrettiği belirtilen iddianamede, A.A.’nın, Gülsüm Çınar’a bakmaktan bıktığı ve ‘ikimizde ölelim, kurtulalım’ diye söylediği yer aldı.

Telefon trafiği
Ayrıca olay günü kayıp Gülsüm Çınar’ı en son gören kişi olduğu ve kaybolduğu yer olan evin anahtarının ilk önce bulunamadığı daha sonra A. A. tarafından bulunduğu iddia edildi. Olayın olduğu 3 gün içerisinde ise şüpheli M. A.’nın 34 kez A.A.’yı, 29 kez de N.Ç.’yi, şüpheli A.A.’nın 16 kez M.A.’yı, 18 kezde N.Ç.’yi aradığı, şüpheli N.Ç.’nin de 2 kez M.A.’yı, 12 kez de A.A.’yı aradığının tespit edildiği belirtildi.

“Seni şahit olarak yazacağım”
İddianamede, jandarma tarafından tanık olarak ifadesi alınan B.A.’nın, M.A. ile Manavgat Belediyesi’nde birlikte çalıştıklarını ,bir süre önce M.A.’nın kendisine, ‘Seni şahit olarak yazdıracağım. Karakolda ifade vereceksin, jandarmanın sana soracağı tek bir şey var, o da 22 Haziran tarihinde benim işte olup olmadığımı soracaklar, sen de benim 22 Haziran 2016 günü belediyede işyerinde olduğumu, sabahtan akşama kadar tüm gün şantiyeden ayrılmadığımı söyleyeceksin’ dediğini, kendisinin de konunun detayını bilmediği için ve onu kırmamak için ‘olur abi, sıkıntı yok’ dediğini, şu anda çalışmış olduğu Manavgat Belediyesi’ndeki işine 12 Temmuz 2016 günü başladığını dolayısıyla M.A.’nın 22 Haziran 2016 tarihinde işyerinde olup olmadığını bilmediğini, şüphelinin kendisinden ‘yalancı tanıklık’ yapmasını istediği ileri sürüldü.

İddiaları reddettiler
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüphelilerin iddiaları reddettiği belirtilirken, olayın bir bütün olarak değerlendirildiğinde, şüphelilerin eylem birliği yaparak Gülsüm Çınar’ı kasten öldürdükleri, bu nedenle şüpheli M.A.’nın ömür boyu, A.A. ve N.Ç.’nin de ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Olaya ilişkin davanın görülmesine Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde başlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manavgat'ta aynı saatlerde dört ayrı noktada orman yangını Oymapınar'da mangal orman yangını çıkardı
YEREL HABERLER Manavgat'ta aynı saatlerde dört ayrı noktada orman ...
Söndürülmeyen mangal ateşi, ormanı yaktı
YEREL HABERLER Söndürülmeyen mangal ateşi, ormanı yaktı
Alanya’da Kent Estetik Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Alanya’da Kent Estetik Kurulu ilk toplantısını ...
Kemer'de yol çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kemer'de yol çalışmaları devam ediyor
ANTAB olağanüstü genel kurulu yapıldı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (ANTAB) başkanlığına seçildi Muhittin Böcek: “Turizm için omuz omuza çalışacağız”
YEREL HABERLER ANTAB olağanüstü genel kurulu yapıldı Büyükşehir ...
Finike Körfezi'nde ölü balina görüntülendi
YEREL HABERLER Finike Körfezi'nde ölü balina görüntülendi
Havuza atlayarak kafasını taşa vuran genç, felç geçirdi Talihsiz gencin kafasını vurduğu o anları cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Havuza atlayarak kafasını taşa vuran genç, felç ...
Büyükşehir Kültür Salonu’nun adı “Yıldız Kenter Sahnesi” olarak değişti
YEREL HABERLER Büyükşehir Kültür Salonu’nun adı “Yıldız Kenter ...
AESOB Başkanı Adlıhan Dere’den esnafa destek çağrısı “Okulların açılmaması durumunda kantinci, servisçi, kırtasiyeci, formacı ve olumsuz etkilenen esnaflarımıza destek sağlanmalı”
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Adlıhan Dere’den esnafa destek ...
Sürücünün serbest bırakılmasına başsavcılıktan itiraz Alanya’da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Sürücünün serbest bırakılmasına başsavcılıktan ...
AÜ bale sınavlarını anlık dijital olarak yaptı
YEREL HABERLER AÜ bale sınavlarını anlık dijital olarak yaptı
Muratpaşa’dan Antalyaspor’a destek sürüyor
YEREL HABERLER Muratpaşa’dan Antalyaspor’a destek sürüyor
Antalya'da termometreler 40 dereceyi gösterdi
YEREL HABERLER Antalya'da termometreler 40 dereceyi gösterdi
Başkan İşlek AESOB’u ağırladı
YEREL HABERLER Başkan İşlek AESOB’u ağırladı
Kayıp Gülsüm ninenin damadı ve 2 kızına 'cinayet' davası
YEREL HABERLER Kayıp Gülsüm ninenin damadı ve 2 kızına 'cinayet' ...
Gazipaşa tropikal meyve üretiminde çığır açacak
YEREL HABERLER Gazipaşa tropikal meyve üretiminde çığır açacak
Kepez’de indirimli alışveriş günleri başlıyor
YEREL HABERLER Kepez’de indirimli alışveriş günleri başlıyor
Masada bırakılan alkol çöpleri tepki çekti Parkta alkol alıp yiyip içtiler, masayı öylece bıraktılar
YEREL HABERLER Masada bırakılan alkol çöpleri tepki çekti Parkta ...
Konyaaltı ETÜT Merkezi, LGS yerleştirmelerinde yüzde 60 üzerinde başarı sağladı
YEREL HABERLER Konyaaltı ETÜT Merkezi, LGS yerleştirmelerinde yüzde ...
Antik kentte kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Antik kentte kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı
Halk Süt’ün ilçelerde dağıtımı sürüyor
YEREL HABERLER Halk Süt’ün ilçelerde dağıtımı sürüyor
‘Zavadanak’ sözüyle fenomen olan Bekir Varol tutuklandı Geçirdiği trafik kazası sonrası sözleriyle fenomen olan Bekir Varol’a açılan dava sonuçlandı Varol, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan 5 ay hapisle cezalandırıldı
YEREL HABERLER ‘Zavadanak’ sözüyle fenomen olan Bekir Varol ...
Sokak köpeği Tokyo yeni hayatına yeni ailesiyle başladı
YEREL HABERLER Sokak köpeği Tokyo yeni hayatına yeni ailesiyle ...
Kullanılmayan iş yeri alev alev yandı
YEREL HABERLER Kullanılmayan iş yeri alev alev yandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X