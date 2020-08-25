Aksu Uçak Bakım Lisesi, alanında birinci sırada yerini aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksu Uçak Bakım Lisesi, alanında birinci sırada yerini aldı

İHA

Antalya'nın Aksu ilçesinde 4 yıl önce kurulan Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yüzdelik dilimde en yüksek puanla öğrenci alarak, Türkiye'de uçak bakım alanında eğitim veren okullar arasında birinci sırada yerini aldı.

Aksu Uçak Bakım Lisesi, alanında birinci sırada yerini aldı

Antalya’nın Aksu ilçesinde 4 yıl önce kurulan Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yüzdelik dilimde en yüksek puanla öğrenci alarak, Türkiye’de uçak bakım alanında eğitim veren okullar arasında birinci sırada yerini aldı.
LGS Merkezi yerleştirmede, yüzde 2.77 ile yüzde 10.8 arasında puan alan Buğra Soykan, tercihini Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden yana kullandı. Bu tercih sonrası Aksu Uçak Lisesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye’de uçak bakım alanında eğitim veren okullar arasında birinci sırada yerini aldı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Okul Müdürü Haldun Çevik, “Okulumuz 4 yıl gibi kısa bir sürede eğitim kalitesini yükselterek, Türkiye’de alanında en yüksek puan ile öğrenci alan bir kurum haline gelmiştir. Amacımız öğrencilerimizi Dünya ve Ülkemizde Havacılık sektöründe Uçak Teknisyeni ve Uçak Mühendisi kadrolarında görebilmektir. Okulumuzu tercih eden Buğra Soykan’a uçak maketimizi hediye etti” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaybolan Ukraynalı turist, 18 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Kaybolan Ukraynalı turist, 18 saat sonra bulundu
Covid-19’a karşı ozon tedavesiyle güçlü bağışıklık sistemi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Doktor Döndü Güneylioğlu: “ Korona virüse karşı koruyucu anlamda ozon tedavisi çok etkili” “Ozon immün sisteminde oksijenizasyonu artırıyor, bağışıklığı güçlendiriyor ve hücreleri yeniliyor”
YEREL HABERLER Covid-19’a karşı ozon tedavesiyle güçlü bağışıklık ...
Freni patlayan otobüs kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı Şoför kornaya basıp uyarmaya çalıştı ancak kazadan kaçamadı 5 aracın hasar gördüğü kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Freni patlayan otobüs kırmızı ışıkta bekleyen ...
Alanya'da aracıyla uçuruma yuvarlanan sürücü öldü
YEREL HABERLER Alanya'da aracıyla uçuruma yuvarlanan sürücü öldü
Kaybolan Ukraynalı turist, JAK tarafından sarp kayalıklarda bulundu
YEREL HABERLER Kaybolan Ukraynalı turist, JAK tarafından sarp ...
Antalya'da balkonda oturan kadına 3 bıçak darbesi Kız kardeşinin iş yerinin balkonunda oturan kadın, bir kişi tarafından 3 bıçak darbesiyle yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da balkonda oturan kadına 3 bıçak darbesi Kız ...
ALKÜ’ye Ukrayna Ulusal Havacılık Üniversitesi’nden ziyaret
YEREL HABERLER ALKÜ’ye Ukrayna Ulusal Havacılık Üniversitesi’nden ...
'Oruç Reis Koyu' hayran bıraktı
YEREL HABERLER 'Oruç Reis Koyu' hayran bıraktı
Antalya'da 310 polisle narkotik uygulaması Önceden belirlenen adreslere operasyon yapıldı 7 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da 310 polisle narkotik uygulaması Önceden ...
Caretta caretta yuvalarının kepçe ile yıkılmasına 442 bin lira idari para cezası Doğa ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, caretta yuvalarının dağıtılmasını affetmedi
YEREL HABERLER Caretta caretta yuvalarının kepçe ile yıkılmasına 442 ...
Konyaaltı Belediyesi’nin ETÜT kayıtları başladı
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi’nin ETÜT kayıtları başladı
Engelsiz Kafe’de sinema günleri devam ediyor
YEREL HABERLER Engelsiz Kafe’de sinema günleri devam ediyor
Korona virüs tedavisi gören hastaya doğum günü sürprizi Hemşireler özel kıyafetlerini giyip pastayla hastanın doğum günün kutladılar
YEREL HABERLER Korona virüs tedavisi gören hastaya doğum günü ...
6 yaşındaki kızı ölümden dönen baba kızını kurtardı, işinden oldu Kaza sonra karşı tarafla tartışınca şikayet edildi, 4 yıl önce verilen 'Hükmün açıklanmasının geri bırakılması' kararı bozuldu: Babanın silah ve özel güvenlik kimlik kartı, havalimanı çalışma izni ve apron kartı iptal edildi, işten çıkartıldı Emrah Saltan: "Adaleti bekliyorum, mağdur edildim, yapılan insanlığa aykırı bir şey, işim elimden alındı"
YEREL HABERLER 6 yaşındaki kızı ölümden dönen baba kızını kurtardı, ...
Sahilde kaplumbağa yuvalarının iş makinesiyle dağıtılmasına 442 bin lira ceza
YEREL HABERLER Sahilde kaplumbağa yuvalarının iş makinesiyle ...
'Covid-19 Günlerinde Yaşam' fotoğraf yarışmasında, DHA muhabirine birincilik ödülü
YEREL HABERLER 'Covid-19 Günlerinde Yaşam' fotoğraf yarışmasında, ...
Alanya’da uyuşturucu ticareti yapılan eve baskın Uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 441 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Alanya’da uyuşturucu ticareti yapılan eve ...
Yeniden Refah Partisi’nden, CHP Kadın Kolları Genel Başkanına suç duyurusu Yeniden Refah Partisi Antalya temsilcileri, CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka hakkında suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi’nden, CHP Kadın Kolları Genel ...
SunExpress, Antalya'dan Almanya'ya 3 şehre daha uçmaya başlıyor
YEREL HABERLER SunExpress, Antalya'dan Almanya'ya 3 şehre daha ...
Başkan Uysal, sünnet çocuklarını hastanede ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Uysal, sünnet çocuklarını hastanede ziyaret ...
Pandemide evde kalanlar poligonlarda atış yaparak stres atıyor Ateşler ölçülüp dezenfekte edilmiş silahlarla ateş edip rahatlıyorlar Atış Poligonu Mesul Müdürü ve Atış Eğitmeni Mustafa Altunöz: " İnsanlar da kendilerini rahatlatmak adına poligonu tercih ediyor. Rahatlamak adına bu işi çokça yapmaya başladılar”
YEREL HABERLER Pandemide evde kalanlar poligonlarda atış yaparak ...
İl Milli Eğitim Müdürü Arslan, açılış öncesi okulları denetledi
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürü Arslan, açılış öncesi okulları ...
Antalya'nın 20 kilometre uzaklıktaki akciğerleri; Düzlerçamı
YEREL HABERLER Antalya'nın 20 kilometre uzaklıktaki akciğerleri; ...
Güvenli turizmde Antalya, 1 numara
YEREL HABERLER Güvenli turizmde Antalya, 1 numara

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X