Tarihi köprüde otururken kanala düştü, itfaiyenin can simidi ile kurtuldu

Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da arkadaşıyla tarihi taş köprüde otururken dengesini kaybedip kanala düşen Tuncer Baygümüş, itfaiyenin suya fırlattığı can simidiyle kurtarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi'ndeki Cırnık Köprüsü'nde meydana geldi. Arkadaşıyla 900 yıllık tarihi köprü üzerinde oturan Tuncer Baygümüş, dengesini kaybedince kanala düştü. Akıntının şiddetiyle bir süre sürüklenen Baygümüş, kanal kenarındaki çalılara tutundu. Akıntıyla yeniden sürüklenmeye başlayan Baygümüş'ü kurtarmak için ihbar üzerine kanala gelen itfaiye ekibi, seferber oldu. İtfaiye can simidini halatla bağlayıp, kanala fırlattı. İlk denemede can simidini tutmayı başaran Baygümüş, itfaiye ekipleri tarafından halatla çekilerek kanaldan çıkarıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren Baygümüş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Baygümüş'ün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-09-15 16:09:16



