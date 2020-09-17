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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Paşanın Melekleri'nin yeni sezon hazırlıkları

İHA

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübü ile oynadığı hazırlık maçını 3116 kazandı.

Paşanın Melekleri'nin yeni sezon hazırlıkları

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübü ile oynadığı hazırlık maçını 3116 kazandı.
Muratpaşa Belediyespor, 27 Eylül’de başlayacak Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi hazırlıklarını sürdürüyor. Sertan Sarpaş yönetiminde Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda çalışmalarına devam eden takım, THF 1. Lig ekiplerinden Antalya Gazi Gençlik Spor Kulübü’yle hazırlık maçı yaptı.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Muratpaşa Belediyespor Hentbol Şube Sorumlu Özcan Yılmaz tribünden takip ettiği karşılaşmada ilk yarıyı Paşanın Melekleri, 2012 önde tamamladı. Muratpaşa karşılaşmadan 3116 galip ayrılırken maçın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Uysal, “Bizim için en büyük şampiyonluk Türk hentboluna sporcu yetiştirmek” dedi. Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının alt yapısında, 20 yaşına yakın onlarca sporcu bulunduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, “Ve biz bu sporcuları değerlendirmek istiyoruz. Türk hentbolunun buna ihtiyacı var. Biz kendi yetiştirdiğimiz sporcularımızla ligde 20 yaş ortalaması ile şampiyonluk yarışında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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