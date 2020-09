Hayatını kaybeden Prof. Dr. Karpuzoğlu'na hüzünlü uğurlama İlk nakil yaptığı hastası Karpuzoğlu'nu anlattı Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun ilk nakil yaptığı hastası: "Herkes bana 'ölür' demişti, o zor şartlar altında nakil yaptı" Yaşamını yitiren Prof. Dr. Karpuzoğlu için üniversitede tören düzenlendi

Hayatını kaybeden Akdeniz Üniversitesi kurucu rektörü Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu (82) için üniversitede tören düzenlendi. Türkiye’de organ ve doku nakli uygulamalarının öncülerinden Karpuzoğlu için düzenlenen törende, nakil yaptığı ilk hastası da konuşma yaparak, "O bizim babamızdı. O bizim her şeyimizdi. 1979 yılında herkesin, ‘ölür’ dediği zaman çoban dayımın vermiş olduğu böbrekle bana zor şartlar altında nakil yaptı" dedi. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ise Prof. Dr. Karpozuoğlu'nun 35 yıl önce babasına böbrek ameliyatı yaptığını hatırlatarak, "Ailemin ona gösterdiği saygı ve minnet karşısında çok şaşırmıştım. Ben de bu adam gibi olmalıyım diye düşünmüştüm" dedi.

Bir süredir Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde kanser tedavisi gören Karpuzoğlu, 82 yaşında yaşama veda etti. Türkiye'de organ ve doku nakli uygulamalarının öncülerinden olan Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, 31 Kasım 1991'de Akdeniz Üniversitesindeki Organ Nakli bölümünü kurmuş ve ilk organ naklini gerçekleştiren isim olmuştu. Akdeniz Üniversitesinde halen Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun ismini taşıyan Organ Nakli Enstitüsü bulunuyor.



Tören düzenlendi

Karpuzoğlu için üniversitede düzenlenen törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, Akdeniz Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun eşi Gülten Karpuzoğlu, aile yakınları, Prof. Dr. Karpuzoğlu’nun öğrencileri, meslektaşları, rektör yardımcıları ve üniversiteden akademisyenler katıldı. Törende Karpuzoğlu’nun yaptığı çalışmalar ve üniversiteye kattığı hizmetler anlatıldı. Ardından Tuncer Karpuzoğlu’nun yıllar önce yetiştirdiği öğrencileri ve çalışma arkadaşları çeşitli konuşmalar yaptı.

Prof. Dr. Karpuzoğlu’nun nakil yaptığı ilk hastası Mehmet Şahan da törene katıldı. Şahan, “Çok üzüldüm. 1978 yılından beri hocamı tanırdım. O bizim babamızdı. O bizim her şeyimizdi. Kapısını sonuna kadar açardı. 1979 yılında herkesin, ‘ölür’ dediği zaman çoban dayımın vermiş olduğu böbrekle bana zor şartlar altında nakil yaptı. Aynı zamanda ben onun memuruydum. Öksüz kaldık biz. Seni hiçbir zaman unutmayacağız” ifadelerini kullandı.



“Ona veda etme görevi bana düştü”

Karpuzoğlu’nun bilime, insanlığa, organ nakline ve Antalya’ya büyük hizmetlerde bulunduğunu anlatan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “35 yıl önce ben çok küçükken hocam babama böbrek ameliyatı yapmıştı. Ailemin ona gösterdiği saygı ve minnet karşısında çok şaşırmıştım. Ben de bu adam gibi olmalıyım diye düşünmüştüm. Tuncer hocam benim cerrah olmamda en büyük ve ilk ilham kaynağı olan insandır. Ona veda etme görevi de bana düştü. Benim gibi birçok insanı eğitti. Asistanlık yıllarımda onun ameliyatlarına girebilmek için birbirimize yarışırdık. Her zaman aramızda efsane konusuydu” ifadelerini kullandı.

Özkan, konuşmasının sonunda gözyaşlarına hakim olamadı. Törenin ardından Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu’nun cenazesi Duacı Mezarlığı’nda defnedilecek.

