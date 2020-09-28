Dorsenin kapağı açıldı, tonlarca balık karayoluna saçıldı



AHmet İSTEK/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'dan İstanbul'a gelmek için yola çıkan TIR'ın dorse kapağı açılınca tonlarca balık karayoluna saçıldı. Balıklar nedeniyle AntalyaBurdur Karayolu saatlerce trafiğe kapalı kaldı.

Özel buzlarla soğutulmuş tanklara yüklü balıkları, Antalya'dan İstanbul'a getirmek için yola çıkan TIR'ın dorse kapağı, AntalyaBurdur Karayolu'nun Çubuk mevkisindeki rampada açıldı. Tonlarca balık, karayoluna döküldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve trafik ekibi sevk edildi. Karayolu trafiğe kapatılırken, yola saçılan balıklar adı açıklanmayan TIR sürücüsü ile diğer sürücüler tarafından toplanıp, yeniden tanklara koyuldu. Karayolunun saatlerce trafiğe kapalı kalmasına neden olan balıklar, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Antalya AHmet İSTEK

2020-09-28 14:29:38



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