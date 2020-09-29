Alanya'da öğrencilerden yöresel şiveyle koronavirüs uyarı videosu



Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Tahir Tuluk Ortaokulu öğrencileri, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında duyarlılığı artırmak amacıyla yöresel şiveyle video hazırladı. Alanya şivesiyle hazırlanan ve okulun sosyal medya hesaplarından yayınlanan video, ilgi gördü.

Çin´de ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde daha tedbirli bir hayat tarzı benimsendi. Alanya'da Tahir Tuluk Ortaokulu tiyatro ekibindeki öğrenciler, koronavirüse karşı toplumsal duyarlılığı artırmak, olası bir teması engellemek amacıyla uyarı videosu hazırladı. Okulun Türkçe öğretmeni Mesut Nergiz'in yerel şiveyle yazıp yönettiği kısa filmde, öğrenciler maske ve sosyal mesafeyi koruma konusunda uyarılarda bulundu. Öğrenciler farkındalık yaratmak amacıyla oynadıkları videoyla virüse karşı dikkati çekti.

'BÖLGE HALKININ DA DİKKATİNİ ÇEKMEK İSTEDİK'

Türkçe öğretmeni Mesut Nergiz, "Tahir Tuluk Ortaokulu öğrencileri olarak maske ve sosyal mesafeye dikkati çekmek amacıyla Alanya şivesiyle bir kamu spotu hazırladık. Alanya ağzı kullanarak özellikle bölge halkının dikkatini çekmek ve salgında uyulmayan kuralları hatırlatarak farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir çalışmayı yaptık. Umarız duyarlı halkımız bu uyarıları dikkate alır ve bu kötü zamanları ilerde tebessümle hatırlayacağımız anılara dönüştürürüz" dedi.

Tahir Tuluk Ortaokulu'nun sosyal medya hesabından yayınlanan kısa film sosyal medyada da ilgi gördü. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2020-09-29 16:27:01



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