Antalyaspor ilk üç haftada zirveye ortak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor ilk üç haftada zirveye ortak

İHA

Antalyaspor ilk üç haftada zirveye ortak

Süper Lig’e iyi bir giriş yapan Fraport TAV Antalyaspor, ilk 3 haftada 4 gol atıp, 1 gol yerken topladığı 7 puanla zirveyi zorluyor.
Teknik direktör Tamer Tuna’nın göreve gelmesiyle geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalayan Antalyaspor, performansını bu sezonda devam ettiriyor. Kırmızıbeyazlılar mevcut kadrosunu Nuri Şahin, Sidney Sam, Serdar Gürler, Naldo, Orgill gibi deneyimli futbolcularla güçlendirdi.
Ligin ilk haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni 20’la geçen Antalyaspor, ikinci haftada deplasmanda Beşiktaş ile 11 berabere kaldı. 3. hafta kapanış maçında sahasında ağırladığı Yukatel Denizlispor’u 10 mağlup eden kırmızıbeyazlılar puanını 7’ye yükseltti. Ligin 3 karşılaşmasında 4 gol atan Antalyaspor, kalesinde ise 1 gol gördü. Ligde averajla 4. sırada bulunan Antalyaspor, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor, karşılaşmasından da puan yada puanlarla dönerek, dış sahadaki yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı hedefliyor.
Takımıyla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 26 maça çıkan Tuna, 11 galibiyet, 11 beraberlik, 4 de yenilgi aldı. Geçen sezonun 30. haftasında sahasında Medipol Başakşehir’e 20 yenilen kırmızı beyazlılar, ardından gelen 4, bu sezon geride kalan 3 maç olmak üzere toplam 7 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Toprağa gömülü bulunan Duygu'nun cinayet zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Toprağa gömülü bulunan Duygu'nun cinayet zanlısı ...
Bekçinin izin gününü öğrenen hırsızlar esnafı bezdirdi Kapalı Çarşı'ya dadanan hırsızlar, üzeri brandayla kapalı tezgahlardaki ürünleri çaldı
YEREL HABERLER Bekçinin izin gününü öğrenen hırsızlar esnafı ...
Doğuştan kalp hastası olan genç sağlığına kavuştu Nefes alamama problemiyle kaldırıldığı hastanede doğuştan kalp hastası olduğunu öğrenen 18 yaşındaki genç, yapılan operasyonla sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Doğuştan kalp hastası olan genç sağlığına ...
Antalya´da hamamlara tur yasağı iptal edildi
YEREL HABERLER Antalya´da hamamlara tur yasağı iptal edildi
CHP'li Torun: Başkan Böcek'in bilinci yerinde
YEREL HABERLER CHP'li Torun: Başkan Böcek'in bilinci yerinde
Başkan Böcek’in sağlık durumunda flaş gelişme CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: “Durumu bir tık daha iyiye gidiyor, konuşulanları anlıyor ve tepki veriyor” “Bazen kamuoyu nezdinde de yok nakildi, şöyle oldu gibi yanlış bilgilendirmeler oluyor” “Farklı bir tedavi şekli düşünülmüyor”
YEREL HABERLER Başkan Böcek’in sağlık durumunda flaş gelişme CHP ...
Alanya Belediyesi’nden asfalt çalışması
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi’nden asfalt çalışması
Tefeciler, senedi imzalamayanların üzerine piton bırakmışlar / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Tefeciler, senedi imzalamayanların üzerine piton ...
Talan edilen inşaattaki hırsızlık kamerada
YEREL HABERLER Talan edilen inşaattaki hırsızlık kamerada
ATB Başkanı Çandır: " Vergi borçları yeniden yapılandırılsın"
YEREL HABERLER ATB Başkanı Çandır: " Vergi borçları yeniden ...
Antalya'da yüksekten düşen şahıs ağır yaralandı Düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Antalya'da yüksekten düşen şahıs ağır yaralandı Düşme ...
Tefeciler, senedi imzalamayanların üzerine piton bırakmışlar
YEREL HABERLER Tefeciler, senedi imzalamayanların üzerine piton ...
Duygu Çelikten’in katil zanlısı yakalandı Kaybolduktan 13 gün sonra cesedi toprağa gömülü halde bulunan Duygu Çelikten’in katil zanlısı olduğu ileri sürülen komşusu Fethiye’de yakalandı
YEREL HABERLER Duygu Çelikten’in katil zanlısı ...
4 aydır beklenen nakil gerçekleşti, Yağmur yaşama tutundu
YEREL HABERLER 4 aydır beklenen nakil gerçekleşti, Yağmur yaşama ...
İbradı’da cami çatısı onarıldı
YEREL HABERLER İbradı’da cami çatısı onarıldı
Konyaaltı'ndan hayvan yetiştiricilerine aşı, ilaçlama ve otomatik yemlik desteği
YEREL HABERLER Konyaaltı'ndan hayvan yetiştiricilerine aşı, ...
Asker eğlencesinde tozu dumana kattılar, tepki göstereni dövmeye kalkıştılar
YEREL HABERLER Asker eğlencesinde tozu dumana kattılar, tepki ...
Büyükbaş hayvanlara tırnak bakımı
YEREL HABERLER Büyükbaş hayvanlara tırnak bakımı
Antalya'da hamamlara tur yasağı iptal edildi
YEREL HABERLER Antalya'da hamamlara tur yasağı iptal edildi
Koronavirüs gölgesinde 'Altın Portakal'
YEREL HABERLER Koronavirüs gölgesinde 'Altın Portakal'
KİM, Ağustos ayında 3355 sorunu çözüme kavuşturdu
YEREL HABERLER KİM, Ağustos ayında 3355 sorunu çözüme kavuşturdu
Kemer’de Deniz Caddesi tek şerit oldu
YEREL HABERLER Kemer’de Deniz Caddesi tek şerit oldu
Antalya Orman Çiftliği’ne terra-rossa toprağı
YEREL HABERLER Antalya Orman Çiftliği’ne terra-rossa toprağı
‘Türk Sineması Yazıları’ seçkisi yayımlandı
YEREL HABERLER ‘Türk Sineması Yazıları’ seçkisi yayımlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X