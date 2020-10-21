'Antalya'da sıcaklık, mevsim normallerinin 4-5 derece üzerine çıkacak'



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) METEOROLOJİ 4'üncü Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin, Antalya'da etkili olan yağışların bugün itibarıyla kenti terk edeceğini açıkladı. Gültekin, "Bugün 23 derece olan sıcaklığımız, pazar 31 dereceye kadar çıkıyor. Mevsim normallerinin 4-5 derece üzerine çıkıyor" dedi.

'2020 Yılı 4'üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılan, Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Dr. Gültekin, Antalya'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrederken, birkaç gündür aniden bastıran yağışın, hayatı olumsuz etkilediğini anlattı. Yarından itibaren havanın ısınacağını belirten Gültekin, pazar günü sıcaklığın 31 dereceye kadar ulaşacağını açıkladı.

'TÜM ZAMANLARIN SICAKLIK REKORLARINI KIRDIK'

Gelecek haftanın hava durumunu aktaran Dr. Mehmet Latif Gültekin, "Yağışlarımız bugün bitiyor. Sıcaklık tırmanışa geçiyor. Bugün 23 derece olan sıcaklığımız pazar günü 31 dereceye kadar çıkıyor. Mevsim normallerinin 4-5 derece üzerine çıkıyor" diye konuştu.

Yaz aylarında hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerine çıktığını hatırlatan Gültekin, "Tüm zamanların sıcaklık rekorlarını kırdık. Yeni bir yağış sezonundan geçiyoruz. Beklentimiz yağışların mevsim normallerinin altında geçmesi şeklinde. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde" dedi.

3 AYLIK DÖNEMDE YAĞIŞ, DOLU VE HORTUMA DİKKAT

Antalya'da kasım, aralık ve ocak aylarında yıllık yağışın yüzde 60'ını aldıklarını belirten Dr. Gültekin, "Kuvvetli yağışla birlikte meteorolojik olaylar da yaşanıyor. Dolayısıyla tüm kurum ve kuruluşlarımızın kuvvetli yağış, dolu, hortumlara karşı dikkatli olmaları gerekiyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2020-10-21 17:06:54



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