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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Robotik yöntemle 500'üncü prostat ameliyatı

DHA

Robotik yöntemle 500'üncü prostat ameliyatı


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, prostat kanserli 500'üncü hasta, robotik ve kapalı yöntemle ameliyat edildi. Robotik yöntemle yapılan ve DHA ekibi tarafından görüntülenen ameliyatın ertesi günü ayağa kalkan, İl Sağlık eski Müdür Yardımcısı Ahmet Çiçek, "Başta biraz tedirgin olmuştum ancak yanılmışım" dedi.
Antalya İl Sağlık eski Müdür Yardımcısı Çiçek, uzun zamandır prostat kanseri nedeniyle yaşadığı şikayetlerine çözüm bulmak için birçok hastaneye gitti. Hastalığına çözüm bulamayan Çiçek, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Mutlu Ateş'e başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Prof. Dr. Ateş, Çiçek'e ameliyat olması gerektiğini söyledi. 
Ameliyata başta tereddütle yaklaşan Çiçek, Prof. Dr. Ateş'in telkinleriyle robotik ve kapalı yöntemle yapılacak ameliyata girmeyi kabul etti. Ameliyata giren ve başarılı operasyon geçiren Çiçek, ertesi gün ayağa kalktı ve 3'üncü gün taburcu edildi. 
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 500'üncü kez gerçekleştirilen ameliyat, DHA ekibi tarafından görüntülendi. Prof. Dr. Ateş´in yönlendirdiği robotla hastanın vücudundaki idrar yollarının parçası olan prostat bir bütün olarak çıkarıldı. Ameliyat sırasında ayrılan idrar yolları ise yine robot ve kapalı yöntem ile birleştirildi. 
'ROBOT AMELİYATIN KALİTESİNİ ARTTIRIYOR'
Robotik tekniğin yanlış anlaşıldığını, robotun sadece ameliyata yardımcı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mutlu Ateş, "Bu kapalı yöntemle yapılan prostat kanseri tedavisinde kullanılan bir yöntem. Şu an dünyadaki en iyi yöntem neyse hastanemizde de bu cihazlar var. Robotik ameliyat deyince ameliyatı yapan robot gibi anlaşılıyor ancak robot bizim el hareketiyle yapamadığımız bazı hareketleri yapıyor ve ameliyatın kalitesini artırıyor. Robot bizim normalde gözümüzle gördüğümüz alanın 10 katı büyüklüğünde alanı görebiliyor" dedi.
'İDRAR TUTMA ORANI 9-10 KAT ARTIYOR'
Robotik tekniğin diğer cerrahi yöntemlerden daha iyi sonuç verdiğini söyleyen Prof. Dr. Ateş, "Prostatın çevresindeki sinir ve idrar tutmaya yarayan kasları robotun getirdiği bu avantajlar sayesinde çok daha iyi koruyabiliyoruz. Bu yöntemle diğer cerrahi yöntemlerden 9-10 katı kadar fazla idrar tutma oranı sağlayabiliyoruz. Kapalı yöntemle yapılan ameliyatlarda hasta ameliyatın ardından 3'üncü gününde taburcu olabiliyor" diye konuştu.
'TÜRKİYE'DEKİ EN YÜKSEK SAYILARDAN BİRİ'
Son zamanlarda prostat tedavisinde kapalı yönteme ilginin arttığını söyleyen Prof. Dr. Ateş, "Prostat ameliyatlarından sonra en büyük sıkıntı olan idrar kaçırma sorunu, bu yöntemle neredeyse hiç denecek kadar az yaşanıyor. Sertleşme sorunu da en az düzeye iniyor. Bu gibi avantajlardan dolayı bu yönteme yüksek talep var. Hastanemizde bu ameliyatların 500'üncüsünü tamamlamış bulunmaktayız. Türkiye'deki en yüksek sayılardan birisi bu. 500'üncü prostat vakamızın özellikle pandemi döneminde bir sağlık çalışanımıza denk gelmiş olması da ilginç bir tesadüf oldu" dedi.
'BAŞTA TEDİRGİN OLMUŞTUM'
500'üncü ameliyatın yapıldığı Ahmet Çiçek ise başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştuğunu söyledi. Çiçek, "Prostat şikayetiyle çeşitli sağlık kuruluşlarına başvurdum. Yaptığım araştırma neticesinde hastanemizde en güzel şekilde yapıldığını tespit ettim. Yapılan tetkikler neticesinde de ameliyat olmam gerektiğine karar verildi. Başta biraz tedirgin olmuştum ama hocamızın telkin ve tavsiyeleriyle kendimizi teslim ettik. Bize güven verdiler, başarılı bir operasyonla da sağlımıza kavuşturdular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
'1 GÜN SONRA AYAĞA KALKTIM'
500'üncü ameliyatın kendisine denk gelmesinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Çiçek, "Robotik cerrahide Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi gerçekten bir marka. Ameliyattan bir gün sonra ayağa kalktım, 3'üncü günde ise taburcu edildim. Ameliyat öncesinde en büyük korkularım idrar tutma ve cinsel fonksiyonlarla ilgili sıkıntıydı. Ancak hocamın yaptığı ameliyat nedeniyle birkaç gün içerisinde idrarımı tutmaya başladım. Cinsel fonksiyonlarla ilgili de bir sıkıntı yaşamadım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2020-10-25 09:46:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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