Fraport TAV Antalyaspor - Hes Kablo Kayserispor: 2-0



Süleyman EKİN / ANTALYA (DHA)STAT: Antalya

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Esat Sancaktar, Osman Gökhan Bilir

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Fredy, Nuri Şahin, Sidney Sam (Dk. 81 Hakan Özmert), Amilton (Dk. 88 Gökdeniz Bayrakdar), Podolski (Dk. 81 Eren Albayrak), Jahovic (Dk. 65 Orgill)

HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar Miguel Lopes, Aziz Eraltay, Cristian Sapunaru, Dimitrios Kolovetsios, Zoran Kvrzic (Dk. 67 İlhan Parlak), Aaron Lennon, Pedro Henrique, Joseph Attamah, Manuel Fernandes (Dk. 46 Gustavo Campanharo), Denis Alibec (Dk. 46 Kanga)

GOLLER: Dk. 37 Amilton, Dk. 40 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Sam, Amilton, Nuri Şahin, Naldo (Fraport TAV Antalyaspor) Campanharo (Hes Kablo Kayserispor)Süper Lig´in 13'üncü haftasında Antalya´da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor, Hes Kablo Kayserispor´u 2-0 yendi.

Hakem Ümit Öztürk'ün ilk düdüğünün ardından iki takımın futbolcuları bir dakika boyunca topa dokunmayarak yayıncı kuruluşu protesto etti.6´ncı dakikada Sidney Sam´in rakip yarı alanının ortasından çektiği şutu kaleci Doğan Alemdar kurtardı.

10´uncu dakikada Zoran Kvrzic´in ceza yayı üzerinden sert şutu kalecinin sağından auta gitti.

31´inci dakikada Amilton´un altıpas üzerinden çektiği sert şut, defansa çarparak üst direkten kornere gitti.

33´üncü dakikada Bünyamin Balcı´nın pasında altı pas üzerinde topla buluşan Sidney Sam dönerek vurdu, top az farkla auta gitti.

37´nci dakikada Sidney Sam´ın pasında topla buluşan Jahovic, meşin yuvarlağı ceza alanı içindeki Amilton´la buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

40´ıncı dakikada Bünyamin Balcı topu sağ kanattan ceza sahası içine yerden gönderdi. Fredy karşıladığı topa gelişine düzgün bir vuruş yaparak ağları havalandırdı: 2-0.

İlk yarı Fraport TAV Antalyaspor´un 2-0 üstünlüğü ile kapandı.

59´uncu dakikada Fraport TAV Antalyaspor atağında Fredy´nin ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği sert şutu araya giren savunma son anda engelledi.

66´ncı dakikada sol kanatta Veysel Sarı´dan topu kapan Pedro Henrigue, rakip ceza alanına girerek golünü attı. Ancak VAR hakeminin uyarısı ile maçın hakemi Ümit Öztürk pozisyonu yeniden izledi. Golden önce Pedro Henrique´nin Veysel Sarı´ya faul yaptığını tespit eden Öztürk, golü geçersiz kaydı.

68´inci dakikada Fraport TAV Antalyaspor ceza alanına giren topla Pedro Henrique, kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci yatarak topu uzaklaştırdı.

76´ncı dakikada Campanharo´un sağ çaprazdan ceza sahasına yaptığı ortayı savunma uzaklaştırdı.

Maçı Fraport TAV Antalyaspor 2-0 kazandı.DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2020-12-21 21:12:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.