Bozova ve Yeşilyayla’ya süt tankı 4’er tonluk 2 adet tank kooperatiflere teslim edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozova ve Yeşilyayla’ya süt tankı 4’er tonluk 2 adet tank kooperatiflere teslim edildi

İHA

Bozova ve Yeşilyayla’ya süt tankı 4’er tonluk 2 adet tank kooperatiflere teslim edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İhalesi gerçekleşen 4’er tonluk 2 adet süt tankı Korkuteli’nin Bozova ve Yeşilyayla Mahallelerinde bulunan kooperatiflere teslim etti.
Çiğ sütün sağımından sonra sütün besin değerini yitirmemesi ve gerekli olan soğuk zincirin en uygun şartlarda sağlanması için Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü üreticilere süt tankı desteği sağlıyor. Son olarak Korkuteli’nin Bozova ve Yeşilyayla Mahallesinde bulunan kooperatiflere süt tankı desteği yapıldı. Kooperatiflere teslim edilen süt tankları kullanıma hazır hale getirildi.

Günlük 8 ton süt toplanıyor
Bozova Sulama Kooperatifi Başkanı Şahali Erkuş “Şu anda Kooperatifimize kayıtlı 240 ortağımız var. Ortaklarımızdan 100’ü besicilikle ile uğraşıyor. Günlük 8 ton civarında süt topluyoruz. Bugüne kadar bir süt tankımızın olmayışı nedeniyle zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla böyle bir tanka sahip olmamız sevinç kaynağı oldu. Artık sütlerimiz daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda toplayabileceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e destekleri için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) Korkarak başladığı boksta şampiyon oldu, hedefi olimpiyatlar
YEREL HABERLER (ÖZEL) Korkarak başladığı boksta şampiyon oldu, ...
Antalya'da siber suçlarla mücadele çalışmaları Terör örgütü propagandası ve yasa dışı bahis operasyonları düzenlendi
YEREL HABERLER Antalya'da siber suçlarla mücadele çalışmaları Terör ...
Korona virüse karşı Akdeniz diyeti Beslenme uzmanı Kerime Demirel: " Karantina döneminde Akdeniz diyeti, içerdiği mikro ve makro besin öğeleri sayesinde bağışıklığı güçlendirerek Covid-19 salgınına karşı koruyucu etkiye sahip olabilir"
YEREL HABERLER Korona virüse karşı Akdeniz diyeti Beslenme uzmanı ...
11 yaşındaki çocuk tüfekle atış yaparken aynı yaştaki arkadaşını vurdu Çocukların havalı tüfekle oyunu hastanede bitti Baldırından yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER 11 yaşındaki çocuk tüfekle atış yaparken aynı yaştaki ...
Antalyaspor, Çaykur Rizespor ile 24. randevuda
YEREL HABERLER Antalyaspor, Çaykur Rizespor ile 24. randevuda
Antalyaspor, Rize deplasmanına hazır
YEREL HABERLER Antalyaspor, Rize deplasmanına hazır
Kadınların apartman bodrumundaki kına gecesine polis baskını
YEREL HABERLER Kadınların apartman bodrumundaki kına gecesine polis ...
Tutuklanan motosiklet hırsızına kısıtlamayı ihlal ve maske takmadığı için 4 bin 50 TL para cezası Güvenlik kameralarını izleyen polis, şüphelinin hırsızlık anında maske takmadığını belirledi
YEREL HABERLER Tutuklanan motosiklet hırsızına kısıtlamayı ihlal ve ...
Balbey Kentsel Yenileme Projesi 2021 yılında başlayacak
YEREL HABERLER Balbey Kentsel Yenileme Projesi 2021 yılında ...
Antalya’da yamaç paraşütçüsü ve yolcusunun zor anları Yasağa rağmen bir grup yamaç paraşütçüsü varyantlardan havalandı Havalanma noktasında ters akıma kapılan bir sporcu ve yolcusu çocuğun paraşütü vatandaşların üzerine düştü Çocuğun da yere düştüğü varyantta, sporcular ikinci denemesinde havalanmayı başardı
YEREL HABERLER Antalya’da yamaç paraşütçüsü ve yolcusunun zor ...
Kesme çiçek sektörü pandemiye meydan okudu Yılbaşı satışlarıyla birlikte 110 milyon dolar ve 500 milyon dal ihracat hedefleniyor Dünya'da üretim dururken Türkiye üretim alanını 1000 dekar artırdı
YEREL HABERLER Kesme çiçek sektörü pandemiye meydan okudu Yılbaşı ...
Alanya’da şifası saymakla bitmeyen alabaş hasatı başladı Fide olarak ekilip 70 gün sonra hasat yapılıyor, tanesi pazarda 6 liradan satılıyor
YEREL HABERLER Alanya’da şifası saymakla bitmeyen alabaş hasatı ...
Antalya’da Barosu eski başkanının eşi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Antalya’da Barosu eski başkanının eşi evinde ölü ...
ATB’den üyelerine nefes aldıracak protokol Antalya Ticaret Borsası, üyelerinin nakit sıkışıklığını gidermek için Ziraat Bankası ile protokol imzaladı.
YEREL HABERLER ATB’den üyelerine nefes aldıracak protokol Antalya ...
Arkadaşlarının bir sözü üzerine 7 ayda 45 kilo verdi
YEREL HABERLER Arkadaşlarının bir sözü üzerine 7 ayda 45 kilo verdi
Covid-19 yoğun bakımında, 9 aydır kendi istekleriyle çalışıyorlar
YEREL HABERLER Covid-19 yoğun bakımında, 9 aydır kendi istekleriyle ...
Korona, dünya turizmini 30 yıl geriye götürdü
YEREL HABERLER Korona, dünya turizmini 30 yıl geriye götürdü
Serasında, rastgele attığı çekirdeklerden kışın karpuz yetiştirdi
YEREL HABERLER Serasında, rastgele attığı çekirdeklerden kışın ...
5 ay önce ölen eski baro başkanının eşi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 5 ay önce ölen eski baro başkanının eşi evinde ölü ...
Boğazına bıçak dayadığı Rus kadına taciz ve gasp şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Boğazına bıçak dayadığı Rus kadına taciz ve gasp ...
Boğazına bıçak dayadığı Rus turisti cinsel taciz bulunup gasp etti Rus turiste cinsel taciz bulunup gasp eden şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Boğazına bıçak dayadığı Rus turisti cinsel taciz ...
Keman sanatçısı 13 yaşındaki Elif, ABD'deki yarışmada üçüncü oldu
YEREL HABERLER Keman sanatçısı 13 yaşındaki Elif, ABD'deki yarışmada ...
Kemer'de zabıtadan pazar yer denetimi
YEREL HABERLER Kemer'de zabıtadan pazar yer denetimi
Antalya’da güneşi görenler sahile koştu kayak merkezleri karla buluştu, Antalya denize koştu
YEREL HABERLER Antalya’da güneşi görenler sahile koştu kayak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X