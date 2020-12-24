Antalya'da bu kez konfetili, içecekli teras partisi (2)

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20 KİŞİYE 63 BİN TL CEZA

Antalya´nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi´nde bulunan bir iş merkezinin terasında, konfeti ve içecekler eşliğinde kutlama yapan 20 kişiye, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 63 bin TL ceza uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK

2020-12-24 19:17:37



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