Antalya OSB, 2 bin 645 ton atık çamuru enerjiye dönüştürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya OSB, 2 bin 645 ton atık çamuru enerjiye dönüştürdü

DHA

Antalya OSB, 2 bin 645 ton atık çamuru enerjiye dönüştürdü


ANTALYA, (DHA) ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB), Türkiye'de bir ilk olan Solar Çamur Kurutma Tesisi, 2 bin 645 ton atık çamuru çimento fabrikaları ya da enerji geri kazanım tesislerinde ek yakıt olarak kullanılabilir hale getirerek, hem doğaya karışmasını engelledi, hem de alternatif bir enerji kaynağına dönüştürdü.Antalya OSB'ye 2015 yılında kurulan Solar Çamur Kurutma Tesisi, 5 yıllık hizmet süresinde 2 bin 645 ton atık çamuru yüzde 90 oranında kurutarak, çimento fabrikaları veya enerji geri kazanım tesislerinde ek yakıt olarak kullanılabilir hale getirdi. Tesis, arıtma çamuruna çözüm bulmanın yanı sıra, atığı alternatif bir enerji kaynağına dönüştürerek ülke ekonomisine ve doğaya sağladığı katkı ile Türkiye'ye örnek oldu.GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞIYORAtıksu arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurunun yüksek oranda su içermesi nedeniyle, katı atık depolama tesislerinde yüksek hacimler teşkil ettiğini, depolama alanlarının zamanla yetersiz kaldığını, lisanslı bertaraf tesisi sayısının az olması nedeniyle de atık çamurunun gün geçtikçe doğa için tehdide dönüştüğünü belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip tesis ile bu tehdidi bertaraf etmeyi başardıklarını söyledi. Tesisin çalışma prensibi hakkında bilgi veren Bahar, şöyle dedi:"Sistem ile yüzde 80'i su, yüzde 20'si katı madde olan atık çamurunun katı madde oranı, ön susuzlaştırma ekipmanı ile yüzde 40-45 seviyesine çıkarılmakta, ardından solar çamur kurutma tesisinde kurutularak yüzde 85-95'e kadar yükseltilmektedir. Katı madde daha sonra ek yakıt olarak kullanılmak üzere çimento fabrikaları veya enerji geri kazanım tesislerine gönderilmektedir. Tesis, ihtiyaç duyduğu enerjiyi güneşten sağlamaktadır. Atığın bertaraf edilmesinde kullanılacak enerjinin yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesi suretiyle, doğaya karşı ikinci bir saygı duruşunda bulunmak istedik. Güneşli olmayan günlerde ihtiyaç duyulan kuruluk oranının sağlanabilmesi için doğalgazlı yerden ısıtma sistemi ile donatılan tesis, bu özelliği ile hibrit bir projedir. Ancak 5 yıl içerisinde hiç kullanma ihtiyacı doğmamıştır."'4 YILDA AMORTİ ETTİ'Çamurun kaynağında azaltılmasıyla birlikte, katı atık depolama tesisine gönderilmesine gerek kalmadığını, bu nedenle nakliye giderlerinde beşte bir oranında azalma sağlandığını ve 2500-3000 kcal (kilokalori) enerji içeriğine sahip ek yakıt elde edildiğini aktaran Bahar, "Bu durumun ekonomik boyutu bir yana, egzoz gazı salınımının düşürülmesi ve fosil yakıt tüketiminin azaltılmasıyla çift taraflı, önemli ve olumlu bir çevresel etki daha yaratılmıştır" dedi. Yatırım öncesindeki atık çamur işletme, nakliye ve bertaraf maliyetleri göz önüne alındığında tesisin kendini amorti ettiğini aktaran Bahar, "2015 yılında 1 milyon Euro yatırımla kurduğumuz tesis, tüm işletme giderleri hesaba alındığında 4 yıl gibi bir sürede kendini amorti etti. Parayı bumerang gibi yönetmeye özellikle dikkat ediyoruz. 5 yıl önce bu yatırım için harcadığımız para, 4 yıl sonra geri döndü. Şimdi o parayla, borçlanmadan, ek kaynak arayışına girmeden sanayicilerimiz ve Antalya'mız için yeni yatırımlar, yeni projeler hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.ÇEVRE HİZMET ÖDÜLÜArıtma çamurunu yüzde 90 kuruluğa getirmesi, ihtiyaç duyduğu enerjiyi güneşten sağlaması ve tasarımıyla Türkiye'de ilk olan tesisten elde edilen sonuçların solar kurutma teknolojisine bakış açısını değiştirdiğini söyleyen Bahar, "Tesisimiz, Antalya bölgesinde, doğanın ve çevrenin korunmasında üstlendiği öncü rol sebebiyle Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile Çevre Sorunları Araştırma Merkezi tarafından Çevre Hizmet Ödülüne layık görülmüştür. Antalya OSB, aldığı bu ödül ile doğa ve çevre duyarlığı nedeniyle aldığı ödül sayısını üçe çıkarmış, Türkiye'nin en temiz ve en çevreci OSB'si olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır" diye konuştu.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya ANTALYA
2021-01-11 12:55:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüzünden yaralı kediye kurtarma seferberliği
YEREL HABERLER Yüzünden yaralı kediye kurtarma seferberliği
Halk et Kemer’de satışa başladı
YEREL HABERLER Halk et Kemer’de satışa başladı
İzole yaşam için Akseki'ye gelen anne ve oğlu, sobadan zehirlenip öldü
YEREL HABERLER İzole yaşam için Akseki'ye gelen anne ve oğlu, ...
Tonlarca su kaybı önlendi
YEREL HABERLER Tonlarca su kaybı önlendi
Büyükşehir Kumluca’da pazar yerlerinde maske dağıttı
YEREL HABERLER Büyükşehir Kumluca’da pazar yerlerinde maske dağıttı
Kayıp olarak aranırken, kazada yaralandığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranırken, kazada yaralandığı ortaya ...
Esen, bayrak töreni coşkusuna ortak oldu
YEREL HABERLER Esen, bayrak töreni coşkusuna ortak oldu
Antalyaspor, kupada çeyrek finali hedefliyor
YEREL HABERLER Antalyaspor, kupada çeyrek finali hedefliyor
Atığı enerjiye dönüştüren inovasyon doğayı 2 bin 645 ton çamurdan kurtardı Antalya Organize Sanayi Bölgesi atık çamurdan enerji üretti
YEREL HABERLER Atığı enerjiye dönüştüren inovasyon doğayı 2 bin 645 ...
Antalya’da duygulandıran İstiklal Marşı töreni Pandemi nedeniyle az sayıda öğretmen ve öğrencinin katıldığı törene bazı vatandaşlar da eşlik etti Törene el ele tutuşarak gelen yaşlı bir çift, çocukları göremeyince duygulandı
YEREL HABERLER Antalya’da duygulandıran İstiklal Marşı ...
Kuaförler, kadınlara meme kanserini anlatıyor
YEREL HABERLER Kuaförler, kadınlara meme kanserini anlatıyor
Ev alırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı
YEREL HABERLER Ev alırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı
Selde evini su basan ailenin eşyaları yenilendi
YEREL HABERLER Selde evini su basan ailenin eşyaları yenilendi
Nergiz Teyzenin yaşam mücadelesi
YEREL HABERLER Nergiz Teyzenin yaşam mücadelesi
Kuruyan Avlan Gölü, koyun ve keçi sürülerine kaldı
YEREL HABERLER Kuruyan Avlan Gölü, koyun ve keçi sürülerine kaldı
Antalya Open´da çeyrek final heyecanı başlıyor
YEREL HABERLER Antalya Open´da çeyrek final heyecanı başlıyor
Başkan Topaloğlu Atatürk Parkındaki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu Atatürk Parkındaki çalışmaları ...
Ocak ayında yazdan kalma günlerin tadını turistler çıkardı (2)
YEREL HABERLER Ocak ayında yazdan kalma günlerin tadını turistler ...
Antalyaspor'dan 5 ay sonra gelen deplasman galibiyeti
YEREL HABERLER Antalyaspor'dan 5 ay sonra gelen deplasman galibiyeti
Alanya’da kısıtlamadan muaf turistler plajları doldurdu
YEREL HABERLER Alanya’da kısıtlamadan muaf turistler plajları ...
Ocak ayında yazdan kalma günlerin tadını turistler çıkardı
YEREL HABERLER Ocak ayında yazdan kalma günlerin tadını turistler ...
Dünyaca ünlü sahilde turistlerin yaz aylarını aratmayan yoğunluğu Kısıtlamadan muaf turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü sahilde turistlerin yaz aylarını ...
Kaş Belediyesi Antalya kahramanı Mustafa Ertuğrul’u yayımladığı mesaj ile andı
YEREL HABERLER Kaş Belediyesi Antalya kahramanı Mustafa Ertuğrul’u ...
Susuzluğa dayanıklı hazır çim büyük rağbet görüyor, metrekaresi 20 liradan satılıyor Örtüaltı üretiminin yeni gözdesi hazır çim satışları patladı Evde kalanlara küçük kutularda kargoyla gönderiliyor bahçeden halı sahalara kadar kullanılıyor
YEREL HABERLER Susuzluğa dayanıklı hazır çim büyük rağbet görüyor, ...