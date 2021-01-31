Antalya-Mersin karayolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesini Mersin'in Anamur ilçesine bağlayan D400 karayolu, yağışlar nedeniyle yaşanan heyelan sonucu trafiğe kapandı.

D400 karayolunun 53. kilometresinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. Karayolu saatlerce ulaşıma kapanırken, Mersin istikametinden gelen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Karayolları ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Olay yerinde çalışmaları inceleyen Zeytinada Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Şener, yoğun yağış nedeniyle gevşeyen kayaların yola düşerek yolu kapattığını söyledi. Kayaların büyük olması nedeniyle yolun açılmasının zaman alabileceğini belirten Şener, “Can kaybı olmaması bizim için sevindirici. Allah beterinden korusun” dedi.

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