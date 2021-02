Rus turistlerin deniz aşkına sağanak yağış da engel olamadı Dev dalgaların arasında yağmura rağmen denizin keyfini çıkardılar

İrfan Can, Fenerbahçe'de

Antalya’da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış Rus turistlerin denize girmesine engel olmazken, balık sevdalıları da sağanak yağışa aldırmadan oltasını kapıp sahile geldi.

Antalya, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkisi altına girdi. İl genelinde etkili olan sağanak yağış Rus turistlerin denize girmesine engel olmadı. Sağanak yağışa rağmen Konyaaltı Sahiline gelen Rus turistler denizin keyfini doyasıya çıkarırken Rusya’da bu mevsimde kar yağışı olduğunu, Antalya’da yağmurun altında denize girmenin inanılmaz bir duygu olduğunu belirttiler. Öte yandan, amatör balıkçılıklar da yağmurlu havaya aldırış etmeden Konyaaltı Sahiline gelerek oltalarını denize salladı. Amatör balıkçıların oltalarına çok sayıda balon balığı takıldı.



“Rusya’da bu mevsimde kar yağıyor ve mont giyiyoruz”

Moskova’dan Antalya’ya tatile gelen Rus turist Barina İvanov, “Çok iyi hissediyoruz. Türkiye’de her şey yolunda. Rusya’da bu mevsimde kar yağıyor ve mont giyiyoruz. Antalya’da denize girmemiz inanılmaz. Yağmur yağıyor ama su soğuk değil” dedi.



“Yağmurda dahi balık tutuyor olmam bir hastalık”

Sağanak yağış altında balık tutmanın bir hastalık olduğunu söyleyen amatör balıkçı Mustafa Tezcan, “Yağmurda dahi balık tutuyor olmam bir hastalık. Hava koşulları ne olursa olsun balık tutmaya çalışıyorum. Bizimkisi amatör balıkçılık. Hobi için geliyoruz ama siz gelmeyin balık tutmaya, bu bir hastalık oluyor bırakamıyorsunuz. Ben ilk balığımı 10 yaşında tutmuştum şuan 42 yaşındayım hala balık tutuyorum” diye konuştu.



“Falezlerde balık tutarken bile can korkumuz olmuyor”

Falezlerde tehlikeli alanlarda bile balık tuttuklarını söyleyen Tezcan, “Yağmur, çamur demeden balık tutmaya koşuyoruz. Falezlerde balık tutarken bile can korkumuz olmuyor. Normalde para verseniz falezlere inmeyiz ama balık sevdası bizi indiriyor. Tehlikeli ama kendimizi koruyarak yapıyoruz” şeklinde konuştu.

