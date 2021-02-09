Antalya- Mersin karayolunda tehlike oluşturan kayalar kontrollü patlatmayla kaldırılıyor



Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)ANTALYAMersin D400 karayoluna düşüp, ulaşıma kapatan kayanın kaldırılması için çalışmalar bugün de devam etti. Ana kayanın tehlike oluşturan bölümlerinde kontrollü şekilde dinamitli patlatma çalışması yapıldı.

AntalyaMersin D400 karayolunun GazipaşaAnamur arasındaki bölümünde 31 Ocak Pazar günü öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Yolun 30'uncu kilometresinde yerinden kopan dev kaya parçası asfalta düşerek yolu kapattı. Karayolları ekiplerinin 15 saatlik çalışması sonunda kayanın bir kısmı kırılarak yolun tek şeridi ulaşıma açıldı. Karayolları'nın tespit çalışmasında ana kayanın tehlike oluşturduğu raporuyla, yolun diğer şeridinin açılması ve mevcut ana kaya parçasında bulunan yarıkların tamamen yok edilmesi için dinamitle parçalanmasına karar verildi.

Yola düşen kayanın kaldırılmasının ardından ana kayanın da tehlike oluşturan bölümlerinin kaldırılmasına yönelik çalışmalar bugün de devam etti. Kayanın belli bölümlerine yerleştirilen dinamitlerle kontrollü patlama gerçekleştirildi. Patlatma sırasında bölgeye kimse yaklaştırılmazken, jandarma ve polis ekipleri iki taraftan da yol güvenliğini aldı ve bölgeye araçların geçişine izin vermedi. Patlatma sonrası kaya parçaları yola saçılırken, ekipler bunların toplanmasına yönelik çalışma başlattı. Kaya parçaları kaldırılana kadar yolun ulaşıma kapalı olacağı öğrenilirken, araçların ise alternatif güzergahlara yönlendirileceği belirtildi.

Bu arada, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT

2021-02-09 16:54:23



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