BAL' da hareketlilik başlıyor Demre Belediyespor'da hedef TFF 3.Lig

Gözlerin 15 Şubat'ta yapılacak açıklamaya çevrildiği Bölgesel Amatör Lig'de Antalya'yı BAL'da temsil edecek 4 takımdan biri Demre Belediyespor hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Kepez, Korkuteli, Manavgat ve Demre Belediyespor olmak üzere 3 ilçe, 1 de merkez takımı yer alıyor.

Demre Belediyespor'da hedef TFF 3.Lig

Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayıp, Bölgesel Amatör Lig (BAL) kapılarını aralayan Demre Belediyespor'un yeni hedefi 3.lig. Demre Belediyespor'un çiçeği burnunda kulüp başkanı Mehmet Hakan Onkur "Tek bir hedefimiz var o da 3.profesyonel lig. Hedefimiz, önümüzdeki mart ayında başlayacağını düşündüğümüz Bölgesel Amatör Lig'inde sezonu zirvede tamamlayıp profesyonel lig'de yer almak istiyoruz. Hedefimizi Antalya gençlerini sahiplenme adına çok önemli buluyor, gerek yönetim, gerek tesis, gerekse kadro yapımızla da bunu başaracak güçte olduğumuzu düşünüyorum." dedi.



Müsabakalar Demre'de oynanacak

Teknik sorumluluğunu Selim Özer'in yürüteceği ve futbolcu kadrosunun 24 kişiden olaşacak Demre Belediyespor'da Cem Aktaş sportif direktör, Erhan Albayrak, Mustafa Boran yardımcı, Cevdet Bilgin ise kaleci antrenörü olarak görev yapacak isimler oldu. Hafta sonları hariç haftanın 5 gününü Kundu bölgesindeki Fanatik Tour sahalarında yaptıkları antrenmanla geçiren Demre Belediyespor, ligin başlaması durumunda müsabakalarını Demre ilçe stadında oynayacak.

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