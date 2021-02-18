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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muratpaşa'ya ‘Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Ortağı’ ünvanı

İHA

Muratpaşa'ya ‘Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Ortağı’ ünvanı

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin, yerel demokrasiyi güçlendirmek amacıyla 13 yıldır sürdürdüğü ‘Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’ etkinliklerine proje ve meclis çalışmalarıyla katılan Muratpaşa Belediyesi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Ortağı unvanı ve ödülüne değer görüldü.

“Katılımcı bütçe deneyimi”
Muratpaşa, Türkiye’nin ilk dijital demokrasi platformu Komşu Meclisi, Yabancılar Meclisi ve Muhtarlar Meclisi çalışmalarının yanı sıra katılımcı bütçe deneyimi, Turunç Masa ve mahallelerden çok sayıda gönüllüsü bulunan Sağlıklı Muratpaşa Hareketi projeleriyle Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinliklerinde yer aldı.
Belediyenin geçen yıl ekim ayında tamamlanan katılımcı bütçe deneyimi sürecin en dikkat çeken çalışması oldu. Türkiye için öncü çalışmalardan olan katılımcı bütçe çalışmasında belediye meclis görüşmeleri öncesi, 465 milyon liralık 2021 bütçesi, 13 yaş ve üzeri her Muratpaşalının doğal üyesi olduğu internet sitesinde tartışmaya açıldı. Forumlarda yapılan tartışmanın ardından bütçe, internet üzerinden oya sunuldu ve yüzde 82.68 oranında Muratpaşalıların desteğini aldı. Muratpaşa Belediye Meclisi de ekim ayı toplantısında halkın onayını alan bütçeyi görüşüp karara bağladı.

“Muratpaşalılar Belediyeye güveniyor”
Muratpaşa Belediyesi’nin tüm bu çalışmaları, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 12 Şubat’taki toplantısında değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda Muratpaşa Belediyesi ‘Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Ortağı’ unvanı ve ödülüne değer görüldü. Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu ve 47 üye ülkeden oluşan Avrupa Konseyi’nin düzenlediği etkinliğin 2007 yılından bu yana düzenlendiğine dikkat çekti. Hafta etkinliklerine 19 ülkeden 200’den fazla belediye ve kurumun katıldığını belirten Başkan Uysal, “2020 teması ‘Yerel Demokrasi: Güvenin Sağlanması’ olarak belirlenen haftada yer aldığımız etkinlik ve projelerle Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Ortağı unvanı ve ödülüne değer görülmemizi sağlayan komşularımıza çok teşekkür ediyorum. Burada önemli nokta komşularımızın gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarımıza verdiği destek, belediyelerine olan güvendir. Dünyanın Covid19 pandemisiyle mücadele ettiği dönemde bu güvenin artarak devam ettiğini görmek bizi ayrıca mutlu etmiştir” diye konuştu.
Muratpaşa Belediyesi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Ortağı ödülünü 26 Şubat’ta çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek yıllık buluşmada alacak.

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