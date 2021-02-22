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Yabancı asıllı Türk vatandaşı 5 kadın, AK Parti'ye üye oldu

DHA

Yabancı asıllı Türk vatandaşı 5 kadın, AK Parti'ye üye oldu


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yaşayan ve AK Parti'ye üye olan yabancı asıllı 5 kadının rozetleri takıldı. Azerbaycanlı Şafak Kutluel (65), "Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Çok güzel bir lider. Zaten Azerbaycan'ın yanında olduğu için de çok memnunum. Karabağ meselesinde çok destek oldu" dedi.Antalya'da yaşayan yabancı asıllı Türk vatandaşı 5 kadın, AK Parti'ye üye oldu. İl binasında düzenlenen törene AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz, Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar ve Konyaaltı İlçe Kadın Kolları Başkanı Esra Karababa katıldı. Kırım Özerk Cumhuriyeti'nden Evelia Kadıkıran, Rusya'dan Gülmira Osman, Polonya'dan Natela Kondakova, Azerbaycan'dan Şafak Kutluel ve Elvira Samadova'nın AK Parti rozetlerini, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz taktı.'OY ORANI YÜZDE 21'DEN 47'YE YÜKSELDİ'Törende konuşan AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, farklı ülke vatandaşlarının artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarını ve AK Parti'ye üye olduklarını anlattı. Taş, "Partimiz Anyalya'da güçlenerek yoluna devam ediyor. Katılım törenleri sürecek. Önümüzdeki hafta da hem farklı partilerden hem de Türk vatandaşı olan yabancı hemşerilerimizle partimiz güçlenerek yoluna devam edecek. Üye çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. AK Parti kurulduğu günden bugüne herkesi kucaklayarak hem Antalya'da çok güzel hizmetler yapmış bir parti, hem de oy oranını yüzde 21'den yüzde 47'lere yükseltmiş bir parti. Şu an yaklaşık 325 bin üyemiz var. Antalya'da en fazla üyesi bulunan siyasi partiyiz. Antalya'da yaşayan yabancı vatandaşlarımız partimize üye olmaya devam ediyor. Bu katılım bizim için özellikle daha kıymetli. Ülkemize yerleşip vatandaşlık almış olan hemşerilerimiz AK Parti ailesine güç verdiler. Bu yıl Antalya'daki üye sayısı hedefimiz 375 bin. Önümüzdeki haftalarda katılım ve rozet takma törenlerimiz devam edecek" diye konuştu.'AYNI YOLDA YÜRÜYORUZ'İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz, "Biz güçlü bir aileyiz, bunun mesajını her zaman, her fırsatta elimizden geldiği kadar vermeye çalışıyoruz. Çok güzel 3 kongre geçirerek de bunun mesajını verdiğimizi düşünüyoruz. 5 güzel kadınımızın teşkilatımıza dahil olmasıyla bizimle birlikte aynı yolda yürüdüğünü gördük. Aramıza hoş geldiler" diye konuştu.'DOĞRU YOLDA OLDUKLARI İÇİN ÜYE OLDUM'AK Parti'ye üye olan Polonyalı Natela Kondakova (61), 20 yıldan fazla Türkiye'de oturduğunu ve vatandaşlık aldığını anlattı. Kondakova, "Doğru yolda oldukları için katıldım ve AK Parti'yle aynı düşüncelere sahibim. Onun için başvurdum, bugün de üye oldum. Çok mutluyum" dedi.'RECEP TAYYİP ERDOĞAN, AZERBAYCAN'A ÇOK DESTEK OLDU'Azerbaycanlı Şafak Kutluel, 20 yıl önce Antalya'ya geldiğini ve çok sevdiğini söyledi. Türkiye'nin her yerinin çok güzel olduğunu belirten Kutluel, "Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Çok güzel bir lider. Zaten Azerbaycan'ın yanında olduğu için de çok memnunum. Azerbaycan'a çok destek oldu. Karabağ meselesinde de destek oldu. Zaten biz iki devlet, tek milletiz. Her zaman biz de yanınızdayız. Partiye üye olduğum için çok memnunum. İnşallah çok güzel şeyler yapacağız" diye konuştu.'BİR MİLLET İKİ DEVLETİZ'Azerbaycanlı Elvira Samadova (41), 21 yıldır Türkiye'de olduğunu belirtti. Samadova, "Zaten AK Parti'yi daha önce destekliyordum. Sayın Başkanımız çok büyük bir lider. Ona güveniyoruz. O yüzden üye oldum. Biz bir millet iki devletiz. Türkiye, Azerbaycan'ı çok destekledi. Bunu tarih gösterdi. Çok mutluyum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2021-02-22 18:06:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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