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BUEK Başkanı Yücel: Türkiye pandemide eğitim meselesinde iyi bir sınav verdi

DHA

BUEK Başkanı Yücel: Türkiye pandemide eğitim meselesinde iyi bir sınav verdi


Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)BAHÇEŞEHİR Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, "Türkiye bu pandemi dönemindeki eğitim meselesinde bir İngiltere'den, Almanya'dan, Fransa'dan ve ABD'den çok daha iyi bir sınav vermiştir" dedi.Antalya'nın Serik ilçesinde iş insanları Baki Çimen, Musa Aksu ve Mehmet Işık tarafından Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları bünyesinde eğitime kazandırılan Bahçeşehir Aspendos Kampüsü tanıtım toplantısı yapıldı. Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve protokol katıldı.'CEHALETİ YOK ETMEMİZ LAZIM'Pandemi kurallarına uyularak yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, "Bize düşen bu tür okullarla ve bu eğitimle gönül ve ruh zenginliğini artırmaktır. Biz ülkemizi daha müreffeh bir hale getirmek istiyorsak, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle, müreffeh devletlerin seviyesine çıkarmak istiyorsak 3 konuda çaba sarf etmeliyiz. Bunlardan birincisi cehaleti yok etmemiz lazım. İkincisi 'fakru zaruret' dediğimiz yokluğu yok etmemiz lazım. Üçüncüsü ise hepimiz insanız, bir anneden ve babadan olduk. Hepimiz bu güneşin ve gökyüzünün altında yaşayan insanlarız. İhtilafları yok etmemiz lazım. Bunların üçünün de çaresi eğitimdir" dedi.'PANDEMİDEN BİRÇOK SEKTÖR ETKİLENDİ'Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Serik Kampüsü'nün Antalya'nın en büyüğü, Türkiye'nin de üç büyüğünden biri olduğunu söyledi. Enver Yücel, "Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı sırasında aynı zamanda maarif vekillerini toplayarak 'Eğitim önceliğimizdir devam edeceğiz' diye söylemiştir. Pandemi döneminde 70 milyon liraya yakın bir tutarı olan böyle bir yatırımın yapılması, 250300 istihdamın yaratılacağı bir yapının olması. Daha da ötesinde dünya ölçeğinde bir kampüsün kuruluyor olması sadece Serik değil, Türkiye ve dünya için de önemli bir atılım. Türkiye ve dünya zor koşullardan geçiyor. Pandemiden birçok sektör etkilendi. En çok etkilenen sektör de eğitim ve sağlık oldu. Diğer sektörler de çok zorlandı ama eğitim ve sağlık sektörü etkilenince bütün sektörler etkileniyor. Korkumuz bir neslin pandemi nesli olup geride kalması. Hem dünyanın hem de ülkemizin en büyük korkusu bu. Özellikle ilkokul birinci sınıftaki öğrencilerin acaba bir yıl kaybı olur mu diye endişelerimiz var. Çünkü o 1 yıllık kayıp tekrar geri gelmiyor. Bilim insanlarının söylediği 0-6 yaştaki beynin gelişimi ileride olmuyor. Bireyin eğitim hayatının en önemli yaş dönemi 0-6 yaş dönemidir" diye konuştu.'NE YAPTIĞIMIZI BİLİYORUZ'Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın eğitimde dijitalleşmeye en yatkın kurumlardan biri olduğunu belirten Enver Yücel, şöyle devam etti:"Türkiye bu pandemi dönemindeki eğitim meselesinde bir İngiltere'den, Almanya'dan, Fransa'dan ve ABD'den çok daha iyi bir sınav vermiştir. Benim Washington, Berlin, Gürcistan'da, Kıbrıs'ta ve İngiltere'de bir üniversitem var. Kanada'da lisemiz var. Buralarda ne kararlar verildiğini çok yakından takip ediyorum. Oxford Üniversitesi 4 ay sonra uzaktan eğitime başladı. Harvard Üniversitesi çok sonradan başladı. Almanya halen uzaktan eğitimi doğru düzgün yapamıyor. Bizim çocukluk zamanımız gibi mektuplu öğretim yapıyor. Bu ülkeler bunu yapamaz mı, başaramaz mı? Elbette başarır ama hazır değillerdi. Türkiye'nin özellikle Fatih Projesi'ndeki dijitalleşme kültürü ülkemize bir şeyler kazandırdı. Ama biz Bahçeşehir Kolejleri olarak ne yaptığımızı biliyoruz. Çok rahatlıkla söyleyebilirim. Dünyada, Güney Kore hariç en iyi bu işi yapan kurumuz. Çünkü bunu ABD ve İngiltere'deki okullarda uygulattırdık. Bizim mazimizde eğitimimizin temelleri zaten var. Biz bunun üzerine inşa ediyoruz. Artık Bahçeşehir Kolejleri olarak, Türkiye olarak eğitimin nereye gitmesi gerektiğini biliyoruz. Ne olması gerektiğini biliyoruz. Şimdi bunun uygulama aşamasına geçiyoruz. Serik'teki bu okulumuz dünyanın neresine giderseniz gidin ister süper güç denilen ABD'ye isterse Japonya'ya gidin onların hiç birinden aşağı kalır bir tarafı yok. Özellikle Avrupa'nın çok üzerindeki standartlara sahip bir okul Serik'te açılıyor."'TÜRKİYE'DE EĞİTİME LİDERLİK YAPAN BİR KURUMUZ'Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ da "Biz 27 yıldır ülkemizin geleceği için çalışıyoruz. 140 okulla 12 binin üzerinde eğitim öğreticisiyle bu amaçla hizmet veriyoruz. Bu pandemi gibi 100 yılda bir yaşanacak bir dönemde bu sayıları paylaşmak gurur ifadesi. 19 yıldır Bahçeşehir Koleji olarak dijitalleşmeye yatırım yapan bir kurumuz. 3 yıldır da yapay zeka tabanlı kişiye özgü eğitim modeliyle temellendirilen bir öğrenme ve öğretme platformu ile hayat bulmuştur. Pandemide dijitalleşen eğitim anlayışımız, hibrit pedagoji, hibrit öğretmen, dijital öğretmen planımız üzerine çalışmalarımız; bunlar çok kıymetli. Biz Türkiye'de eğitime liderlik yapan bir kurumuz" dedi.51 DERSLİK, 1200 ÖĞRENCİ KONTENJANINA SAHİPBahçeşehir Aspendos Kampüsü Kurucu Temsilcisi Baki Çimen de "Eğitimin öncüsü olma misyonumuzla yabancı dil eğitimi, STEM eğitimi, robotik ve kodlama eğitimini çocuklarımızla buluşturuyoruz. Tüm bu çalışmalarımızı akademik başarılarımızla taçlandırıyoruz. Bahçeşehir Aspendos Kampüsü, 17.500 metrekarelik alan üzerinde kurulmuş 51 derslik, 1200 öğrenci kontenjanına sahip bir kampüstür. Kampüste anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi kademleri bulunmaktadır. Ayrıca 8 adet laboratuvar ve STEM alanı, 2 yüzme havuzu, 2 tenis kortu, kapalı-açık spor alanları ile öğrencilerimize her türlü sosyal imkanı sunabilecektir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2021-02-22 18:22:14

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