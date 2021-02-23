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(ÖZEL) Damian Kadzior: Alanyaspor taraftarına şov yapmak için sabırsızlanıyorum

DHA

(ÖZEL) Damian Kadzior: Alanyaspor taraftarına şov yapmak için sabırsızlanıyorum


"Alanyaspor'a geldiğim için çok mutluyum"
"Türk halkı gerçekten açık ve misafirperver, bana eşimle Hırvatistan'da olduğumuz zamanı hatırlatıyor"
Burcu MUTLU-Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) AYTEMİZ Alanyaspor'un Polonyalı futbolcusu Damian Kadzior, turuncu-yeşilli takıma geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, pandemi sürecinin geçmesinin ardından taraftarlara şov yapmak için sabırsızlandığını belirtti. Dövmeleriyle dikkat çeken Damian Kadzior, dövme yaptırmayı sevdiğini kaydetti.
Devre arasında İspanya La Liga ekibi Eibar'dan Süper Lig takımı Aytemiz Alanyaspor'a transfer olan Damian Kadzior, başarılı futbolunun yanı sıra dövmeleriyle de dikkati çekiyor. Vücudunda her zaman anlamı olan dövmeler taşımak istediğini dile getiren Polonyalı futbolcu, dünyanın ilk 'franchise dövme markası' olma özelliği taşıyan Türk firması Cleopatra Ink'te dövme yaptırırken, transferinden dövmelerine kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.
'ALANYASPOR HARİKA BİR KULÜP'
Alanya'ya geldiği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Kadzior, "Alanyaspor'a geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Alanyaspor harika bir kulüp. Süper Lig'de üst sıralarda. Bu gerçekten iyi bir şey. Alanyaspor'un son yıllarda gerçekten ilk 3-4 takım arasında yer almak için büyük efor harcadığını söyleyebilirim. Ve kupayı kazanma konusunda gerçekten kararlı görünüyorlar. İspanya'dan daha yeni transfer olup geldim. Alanya yaşamak için harika bir yer gibi görünüyor. İnsanlar gerçekten yardımsever ve misafirperver. Şu an için bir şey söylemek zor. İşlerin nasıl gideceğini göreceğiz. İki tarafın da memnun olacağı bir plan yapmak istiyoruz" dedi.
'HİÇBİR SORUN YAŞAMADIM'
İlk kez Türkiye'de bir takımda oynadığına vurgu yapan Kadzior, "Şu an için bir şey söylemek zor. Daha önce Türklerle hiç çalışmamıştım. Türk halkı gerçekten açık ve misafirperver, bana eşimle Hırvatistan'da olduğumuz zamanı hatırlatıyor. Buraya geldiğim gün bile insanlarla iletişim ve arkadaşlık konusunda hiçbir sorun yaşamadım. Şimdiye kadar burada geçirdiğim zamandan gerçekten memnunum. Arkadaşlarımla da çok iyi anlaştım" diye konuştu.
'DÖVME YAPTIRMAYI SEVİYORUM'
Tüm dövmelerinin bir anlamı olduğunu aktaran deneyimli oyuncu, şunları söyledi:
"İrili ufaklı 5 dövmem var. Her biri geçmişimle veya genel olarak hayatımla ilgili dövmeler. Dövme yaptırmayı seviyorum çünkü ne zaman vücuduma baksam benim için önemli bir şeyin hatırasını görebiliyorum. Ve dövmelerim hayatımın sonuna kadar sahip olacağım şeyler. Örneğin benim için önemli olan bazı dövmelerim aile üyelerinin ve diğer bazı önemli kişilerin doğum tarihleri. Bu harika bir moral desteği. Annem ve babamın doğum tarihi olan dövmem var kolumda, en önem verdiğim dövmem. Bugüne kadar gelmemde bana en çok yardımcı olan kişiler olarak onların doğum tarihleri var. Eşimle benim evlilik yıl dönümümüzün de dövmesi var."
'SADECE EŞİM VE BENİM ARAMDA OLAN BİR ANLAMA SAHİP'
İlk dövmesini 18 yaşında ailesinden aldığı parayla yaptırdığını, bu nedenle onların doğum tarihlerini yaptırmayı tercih ettiğini anlatan Kadzior, vücudunda bir de sadece kendisi ve eşinin anlamını bildiği bir dövme olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Birkaç hafta önce yaptırdığım en son (beşinci) dövmem, Latince. Bana hayatımda güç veren bir cümle. Sadece eşim ve benim aramda olan bir anlama sahip" dedi.
'BENİM İÇİN DÖVMENİN BİR ANLAMI VAR'
Dövmenin halen birçok toplumda eleştirilen bir sanat olmasına rağmen Polonya'da böyle olmadığını ifade eden Kadzior, dövme tutkusuyla ilgili şöyle konuştu:
"Birçok ülkede futbol oynadım, bazı ülkelerde dövmenin kötü olduğunu söylediler tabii ki ama Polonya'da ve yaşadığım birçok yerde dövmesi olan insanlar vardı. Benim için sorun yok. Ama sanırım bazı insanlar için dövme yapmakta yanlış bir şeyler var, belki de kültürel veya dini farklılıklar nedeniyle. Ayrıca onlar benim görüşüme saygı duydukları sürece ben de onların fikirlerine saygı duyuyorum. Benim için dövmenin bir anlamı var, ama onlar için sadece dövme. Senin için bir anlam ifade eden şeyler varsa dövmesini yaptırabilirsin. Benim fikrimi istersen; gerçekten istiyorsan, git yaptır."
'ALANYASPOR TARAFTARLARINA BİR ŞOV YAPMAYI DA SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM'
Koronavirüs önlemleri nedeniyle Alanyaspor taraftarıyla da henüz stadyumda bir araya gelemediklerini hatırlatan Damian Kadzior, pandemi sürecinin bir an evvel geçmesini istediğini, taraftara şov yapmak için sabırsızlandığını da sözlerine ekledi. Kadzior, taraftarlara şu mesajı gönderdi:
"Öncelikle merhaba demek istiyorum. Kovid-19 yüzünden taraftarlar olmadan oynamak zorunda olmamız hoşuma gitmiyor. Bunu düşünen tek kişi ben değilim, sanırım taraftarlar da normale dönmek istiyor. Ayrıca Alanyaspor taraftarlarına bir şov yapmayı da sabırsızlıkla bekliyorum. Alanyaspor çok iyi bir takım ve çok iyi bir taraftara sahip. Taraftarlar sonuçta 12'nci oyuncu. O atmosferin oluşması için onlara ihtiyacımız var."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜDamian Kadzior dövme yaptırırken genel ve detay görüntüler
RÖP: Damian Kadzior
 DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK
2021-02-23 10:43:25

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