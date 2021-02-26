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Sarıgül: Hiç kimseyle ittifak yapmayacağız

DHA

Sarıgül: Hiç kimseyle ittifak yapmayacağız


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Biz Ankara'ya kimsenin sofrasına oturmaya, kimsenin sofrasından pay almaya değil, büyük bir vatan sofrası kurmaya gidiyoruz. Mevcut hiç kimseyle ittifak yapmayacağız. İttifak yapmak isteyen partiler kendi oylarını gizlemek isteyenlerdir" dedi.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin 'İktidara Hazırlık Merkezi' olarak adlandırdıkları il binasının açılışı için geldiği Antalya'da, açılış öncesinde bir otelde partililerle buluştu. Ardından partisinin il binası açılışını yapan Sarıgül, gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.
Partilerinin Atatürk'ün değerlerini koruyan, inançlara saygılı, üretimi destekleyen, alın teri ve emeği koruyan, hudut ve bayrak birliği diyen bir kitle partisi olduğunu söyleyen Sarıgül, "Antalya'nın ülke siyasetine kazandırdığı, kendisiyle uzun yıllar birlikte olduğumuz, kendisine karşı rakip olduğum ve çok az bir oyla genel başkanlığı kaybettiğim Deniz Baykal'ı saygıyla, sevgiyle ve hürmetle anıyorum. Sayın Baykal'a sağlık diliyorum. Biz rakiptik ama hiçbir zaman hasım olmadık. Dışişleri Bakanı olarak kendisini dikkatle izlediğimiz, bütün ülkelerle barış içerisinde olmamızı sağlayan Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na da saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.
'ANA MUHALEFET PARTİSİ OLACAĞIZ'
Partilerine karşı çıkan kişilerin milletin kararlı tutumuyla gideceklerini belirten Sarıgül, "Muhalefet ve iktidar koltuklarını korumaya çalışıyor, ama biz Türkiye'yi koruyacağız. Değişime karşı çıkacaklar, beğenmeyecekler fakat milletimizin kararlı tutumu karşısında bizleri beğenmeyenler çekip gidecekler. Önce ana muhalefet partisi, sonra da inşallah iktidar olacağız. Kısır ve kişisel tartışmalardan uzak, ülkenin gündemini biz belirleyeceğiz. TDP'nin amacı bütün ulusu kucaklamaktır. Bugünkü partiler yurttaşlarımıza artık umut vermiyor. 100'er oyları var diyorlar. Yüzde 20-25 kararsız oy var. Onlar iktidar ve muhalefete küsen oylar. O oyların adresi de Türkiye Değişim Partisi. 100'er oy yok, küsen oy var" diye konuştu.
'SEÇİMLERİN NORMAL ZAMANINDA YAPILMASINI İSTERİZ'
Erken seçimle ilgili düşüncesinin sorulması üzerine Sarıgül, "Partimiz kasım ayı itibariyle seçimlere hazır hale gelecek. Doğal afetler, büyük sıkıntılar yoksa seçimlerin normal zamanında yapılmasını arzu ederiz. Yapılacak her seçime de 6 ay sonra en hazırlıklı partiyiz. 20 yıllık iktidarda biz de olsak yoruluruz. Türkiye'yi yönetmeye en hazırlıklı parti Türkiye Değişim Partisi'dir" dedi.
'HİÇ KİMSEYLE İTTİFAK YAPMAYACAĞIZ'
Hiçbir partiyle aynı safta olmadıklarını söyleyen Sarıgül, şöyle konuştu:
"Diğer siyasi partilerin ne yaptığı, onların kendi bilecekleri yoldur. CHP ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun insan olarak başımın üzerinde yeri vardır. Ama biz şu anda farklı bir siyasi partiyiz. Biz Ankara'ya kimsenin sofrasına oturmaya, kimsenin sofrasından pay almaya değil, büyük bir vatan sofrası kurmaya gidiyoruz. Bütün siyasi partilere saygı ve sevgimiz sonsuzdur. Mevcut hiç kimseyle ittifak yapmayacağız. İttifak yapmak isteyen partiler kendi oylarını gizlemek isteyenlerdir. Öyle bir aday çıkaracağız ki inşallah ilk turda ipi göğüsleyecek. Demokratik parlamenter sistemin daha yararlı olacağını düşünüyoruz. Tek başıma verdiğim kararlarda hep hata yaptım."DHA-Politika Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-02-26 17:56:19

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