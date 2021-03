Kampüsteki hayvanlar pandemi döneminde de yalnız bırakılmıyor

Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinden oluşan gönüllü Hayvan severler Topluluğu üyeleri kampüs içerisindeki hayvanları pandemi döneminde de yalnız bırakmıyor.



Akdeniz Üniversitesi’nin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak 2012 yılında kurulan, hayvanların her türlü barınma, yemeiçme, sağlık gibi ihtiyaçlarının karşılanmasını ve hayvanlar ile insanlar arasındaki hedeflenen huzurlu ortamı sağlamak üzere çalışmalarını yürüten Hayvan severler Topluluğu, yaptıkları faaliyetleri eğlenceli aktivitelere dönüştürerek iki bin kadar hayvan sever öğrenciyi üye olarak bünyesinde barındırıyor. Topluluk kendilerini “Büyük ve sosyal bir topluluğuz, aynı zamanda koca bir aileyiz” olarak tanımlıyorlar.



Hayvanların sağlıklı, sosyal ve güvenli şartlara sahip olabilmesi adına faaliyetler gösterdiklerini söyleyen Hayvan severler Topluluğu Üyesi Veysel Durmaz, “Hayvan sağlığı ve 5199 hayvan koruma kanunu hakkında sertifikalı genel eğitimler verdik. Kampüs içerisindeki hayvan dostlarımızın yoğun olduğu fakat araç ve insan trafiğinden uzak olan konumlara mama odakları kurulmasını bu adımlarımızdan biri olarak sayabiliriz. Bütün insanların hayvan besleme alışkanlığı edinmesine vesile olmak için, üniversitenin en yoğun yerlerine stant kurup insanlara ücretsiz mama dağıttık. Bu sevgiyi aşılamak üzere yerel televizyon kanalları, radyo ve köşe yazılarına röportajlar verdik. Çeşitli organizasyonlar ve toplantılar düzenleyerek, hayvan severlerin bir araya gelmesini sağladık.” dedi.



Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile de sık sık görüşmeler yaparak kampüs içerisindeki hayvanlarla ilgili bilgilendirmeler yaptıklarını söyleyen Hayvan severler Topluluğu Üyesi Veysel Durmaz, “Rektörümüz Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın önderliğinde üniversite yönetimi, hocalarımız ve büyük Akdeniz Üniversitesi ailesi kampüs içerisinde yaşayan hayvan dostlarımızın daha iyi yaşam standartlarına sahip olması adına bizlere sürekli destek oluyorlar. Kampüsümüzün öğrencilerden yoksun kaldığı bu pandemi döneminde de hayvan dostlarımızın ihtiyaçlarını her gün yaptığımız faaliyetlerle gidermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.



Hayvan severler Topluluğu olarak her geçen gün daha da büyüdüklerini söyleyen Veysel Durmaz, “Yeni üyelerimizle daha geniş çaplı organizasyonları odak noktası haline getireceğiz. Farklı üniversitelerin hayvansever toplulukları ile daha kapsamlı etkinlikleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Nitelikli ekip üyelerimizle, geçmişte olduğu gibi hayvanların yararı için ilerleyen günlerde de çabalamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.