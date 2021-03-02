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CHP'li belediye kavşaktaki Osmanlı tuğrasını kaldırdı Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Gazipaşa-Alanya Havalimanı kavşağında bulunan Osmanlı tuğrası figürlü saat, CHP'li belediye tarafından kaldırıldı Daha önce tuğra figürlü saati bakıma aldıklarını söyleyen Başkan Mehmet Ali Yılmaz, gerekçesini, "Biz Osmanlı kasabası değiliz" diye açıkladı

İHA

CHP'li belediye kavşaktaki Osmanlı tuğrasını kaldırdı Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Gazipaşa-Alanya Havalimanı kavşağında bulunan Osmanlı tuğrası figürlü saat, CHP'li belediye tarafından kaldırıldı Daha önce tuğra figürlü saati bakıma aldıklarını söyleyen Başkan Mehmet Ali Yılmaz, gerekçesini, "Biz Osmanlı kasabası değiliz" diye açıkladı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde GazipaşaAlanya Havalimanı kavşağında bulunan Osmanlı tuğrası figürlü saat, CHP'li belediye tarafından kaldırıldı. Daha önce tuğra figürlü saati bakıma aldıklarını söylediği hatırlatılan Başkan Mehmet Ali Yılmaz, "Fikir değiştirdim" dedi.
Osmanlı tuğrası figürlü saat belediyeye ait bir alanda atıl vaziyette görüntülenince konu Mart ayı meclis toplantısında tekrar gündeme geldi. AK Partili ve MHP’li meclis üyeleri tuğralı saatin tekrar yerine konup konulmayacağını sorması üzerine açıklama yapan Yılmaz, tuğra konusunda bir toplantı yaptıklarını, orada 'Ne görmek istiyorsunuz' diye sorduklarını belirterek, "Sizden başka 'orada bir tuğra görmek istiyorum' diyen olmadı. Büyük çoğunluk başka şeyler görmek istiyor. Havalimanı kavşağı olduğu için ve Gazipaşa isminin Atatürk tarafından verildiği için, Atatürk’ü ve Gazipaşa’yı anımsatan bir görsel istediler. Nasıl bir görsel olacağı konusunda karar vermiş değiliz. Sizlerin de görüşüne açığız. Tuğrayı düşündüğünüz, istediğiniz bir yer varsa oraya taşırız. Başkan olarak benim görüşüm, biz Osmanlı kasabası değiliz. Tamam saygımız sonsuz. Atalarımızdır. 16 Türk devletinden biridir ama Gazipaşa Osmanlı döneminde kurulmuş, yada Osmanlı eserlerinin yer aldığı bir kasaba, ilçe değil. Cumhuriyet döneminde kurulmuştur, ismini Atatürk vermiştir. Burası Atatürk, Gazipaşa ve havalimanı üçgeninde bir şeyler düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok arzu ederseniz, insanlar isterse oraya taşıyabiliriz. Biz her konuyu insanlara soruyoruz” dedi.

Daha önce neden 'bakıma aldık' dediği soruldu
MHP’li Meclis Üyesi Avni Atay ise, farklı görsellerin kaldırılmadığını ancak Osmanlı tuğrasının kaldırıldığını hatırlatarak, “Bu zihniyetle ilçe yazboz tahtasına döner. Her gelen öncekinin yaptıklarını değiştirir. Buna meydan vermeyelim” dedi. Başkan Yılmaz, “Koyarken kime sordunuz? Ben kaldırırken niye soruyorsunuz? Bir önceki belediye başkanı koyarken kime sormuş? Kafasına göre koymuş, ben de kaldırıyorum. Benden sonra gelen de benim koyduğumu kaldırsın. Ama ben yine de 3040 kişi çağırıp ‘burada ne görmek istiyorsunuz?’ diye sormuşum. Bu Kur'anı Kerim değil. Tuğranın sanatsal bir değeri de yok. Bu bizim atalarımızın, padişahların kullandığı bir mühür. Olayı cumhuriyet ve Osmanlıyı kıyaslamaya yönlendirmeyin. Onlar da bizim atamız, Cumhuriyeti kuranlar da atamız” dedi.
AK Partili Meclis Üyesi Mustafa Uysal’ın bir önceki mecliste tuğrayı bakım yapmak için söktüklerini hatırlatması üzerine sinirlenen Yılmaz, “Neden yerine koymadım çünkü siz itiraz ettiğiniz için istemiyorum. Biz daha şey yapmadan ‘tuğramız nerede’ dediniz. Gelip benimle konuşmadınız. Kamuoyuna mesaj vermek istediğiniz. Fikir değiştirdim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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